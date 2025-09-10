André Onana krijgt door vreemde actie bij Kameroen opnieuw snoeiharde kritiek

Kaapverdië is dankzij overwinning op Kameroen dicht bij de eerste WK-deelname in de geschiedenis. Door een doelpunt van oud-MVV Maastricht-spits Dailon Livramento versloegen De Blauwe Haaien directe concurrent Kameroen. De doelman van de tegenstander, André Onana, krijgt opnieuw bakken met kritiek.
Door de zege van Kaapverdië heeft de ploeg van bondscoach Pedro ‘Bubista’ genoeg aan een overwinning op nummer drie Libië of hekkensluiter Eswatini om zich te verzekeren van de eerste WK-deelname ooit.
Kaapverdië was dinsdagavond met 1-0 te sterk voor Kameroen dankzij een doelpunt van Livramento. De voormalig aanvaller van MVV dribbelde tien minuten na de rust heel de achterhoede van Kameroen eruit en schoot vervolgens – oog in oog met Onana – raak.
Onana, die door zijn horroroptreden in de League Cup tegen Grimbsy Town al flink onder een vergrootglas lag, zag er volgens velen niet goed uit bij de tegentreffer. Hoewel Livramento door geen enkele verdediger werd aangepakt, kon de keeper van Manchester United meer doen om zijn doel te verkleinen. Daarnaast vinden enkele X-reageerders dat Onana wel erg snel een hoek koos.
