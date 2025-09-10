Live voetbal

André Onana krijgt door vreemde actie bij Kameroen opnieuw snoeiharde kritiek

André Onana bij Kameroen
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
10 september 2025

Kaapverdië is dankzij overwinning op Kameroen dicht bij de eerste WK-deelname in de geschiedenis. Door een doelpunt van oud-MVV Maastricht-spits Dailon Livramento versloegen De Blauwe Haaien directe concurrent Kameroen. De doelman van de tegenstander, André Onana, krijgt opnieuw bakken met kritiek.

Door de zege van Kaapverdië heeft de ploeg van bondscoach Pedro ‘Bubista’ genoeg aan een overwinning op nummer drie Libië of hekkensluiter Eswatini om zich te verzekeren van de eerste WK-deelname ooit.

Kaapverdië was dinsdagavond met 1-0 te sterk voor Kameroen dankzij een doelpunt van Livramento. De voormalig aanvaller van MVV dribbelde tien minuten na de rust heel de achterhoede van Kameroen eruit en schoot vervolgens – oog in oog met Onana – raak.

Onana, die door zijn horroroptreden in de League Cup tegen Grimbsy Town al flink onder een vergrootglas lag, zag er volgens velen niet goed uit bij de tegentreffer. Hoewel Livramento door geen enkele verdediger werd aangepakt, kon de keeper van Manchester United meer doen om zijn doel te verkleinen. Daarnaast vinden enkele X-reageerders dat Onana wel erg snel een hoek koos.

Arena
589 Reacties
30 Dagen lid
1.686 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dit zijn natuurlijk wel de momenten dat het voetbal leuk blijft. Plus Onana heeft sowieso al de naam dat ie rare fratsen uithaald en dan wordt er nog wat meer op je gelet. Hij had natuurlijk in beweging moeten komen.

Martine
104 Reacties
215 Dagen lid
306 Likes
Martine
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Arena ook oud-Ajax keeper toch. Of is hij nu vergeten 🤡🤡

Arena
589 Reacties
30 Dagen lid
1.686 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 5
    + 1
avatar

Ajax heeft met oud-spelers niks te maken. Behalve als ze misschien ooit bij de club teruggekeerd zijn in bijvoorbeeld een andere functie of zoals Dolberg weer teruggekeerd is als speler. Het koppelen van oud-spelers aan een club waar ze eens voor gespeeld hebben is een zwaktebod. Totaal niet realistisch. Maar het komt lekker handig uit als je toch die club effe wil bashen, toch? Was Utrecht niet jouw clubje? Let op: 1 oud-speler in Duitsland veroordeeld tot 4 jaar voor betrokkenheid bij plofkraken, een andere speler veroordeeld vanwege een scooteraanrijding. Ik denk dat er wel meer te vinden is. Moeten we erover doorgaan of zie je hoe onnozel het is om oud-spelers te koppelen aan jouw clubje? Aan welke club dan ook? Hou toch op joh.

