Beelden: Suárez toont zich slechte verliezer met walgelijke actie richting tegenstander

heeft zich in de nacht van zondag op maandag weer eens van zijn allerslechtste kant laten zien. Na een 3-0 nederlaag in de finale van de Leagues Cup tegen Seattle Sounders bespuugde de spits van Inter Miami een staflid van de tegenstander. Ook liet zich gaan en gaf een tegenstander een tik in het gezicht.

Inter Miami nam het in de nacht van zondag op maandag op tegen Seattle Sounders in de finale van de Leagues Cup, een jaarlijks toernooi tussen ploegen uit de Major League Soccer en de Liga MX. Doelpunten van Osaze De Rosario, Alex Roldan en Paul Rothrock zorgden ervoor dat de ploeg uit Seattle er met de zege vandoor ging.

Na het laatste fluitsignaal ging Suárez op Obed Vargas af en greep hem bij de nek, waarna spelers van beide ploegen zich mengden in het opstootje. Hierbij gaf Busquets een tik in het gezicht van Vargas. Later ging Suárez de confrontatie aan met een staflid van Seattle. Nadat een speler de boel probeerde te sussen, spuugde de Uruguayaan naar de assistent van de winnaars.

Het is niet de eerste keer dat Suárez negatief in het nieuws komt na een bizarre actie op het veld. Zo heeft hij tot drie keer toe een tegenstander gebeten. Dit deed hij in de schouder bij Otman Bakkal tijdens Ajax - PSV in 2010, in de arm van Branislav Ivanovic tijdens Liverpool - Chelsea in 2013 en in de schouder van Giorgio Chiellini tijdens de WK-wedstrijd tussen Uruguay en Italië in 2014. Deze incidenten leverden hem allen flinke schorsingen op.