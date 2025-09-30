Bosz neemt geen risico’s en neemt sterspeler niet mee naar Leverkusen

zal woensdag niet in actie komen als PSV op bezoek gaat bij Bayer Leverkusen in de Champions League, zo bevestigt Peter Bosz op de persconferentie voorafgaand aan het duel. In verband met de ernstige blessure die de back afgelopen seizoen opliep, wil Bosz geen enkel risico met hem nemen.

PSV kreeg vrijdag slecht nieuws over Dest, die een blessure had opgelopen. De Amerikaan kon op bezoek bij Excelsior (1-2 zege) niet in actie komen. De hoop was dat hij woensdag weer terug zou keren bij de Eindhovenaren, voor het uitduel met Bayer Leverkusen in de Champions League.

De verdediger is echter niet op tijd fit en zal daardoor niet in actie kunnen komen in de BayArena, zo maakt Bosz duidelijk. De oefenmeester had Dest graag speeltijd gegeven, maar heeft besloten geen risico’s te nemen. Vorig seizoen was de back lange tijd uit roulatie met een zware knieblessure. Bosz verwacht dat Dest er komend weekend weer bij is, als PSV op bezoek gaat bij PEC Zwolle.

Dest is niet de enige speler van PSV die niet mee is gereisd naar Leverkusen. Met name in de punt van de aanval is de spoeling dun, door blessures van Alassane Pléa, Myron Boadu en Ricardo Pepi. Daardoor is Robin van Duiven de enige spits in de selectie van Bosz.