Live voetbal

Bosz neemt geen risico’s en neemt sterspeler niet mee naar Leverkusen

Peter Bosz met op de achtergrond het logo van de Champions League
Foto: © Imago/Realtimes
0 reacties
Niels Hassfeld
30 september 2025, 18:16

Sergiño Dest zal woensdag niet in actie komen als PSV op bezoek gaat bij Bayer Leverkusen in de Champions League, zo bevestigt Peter Bosz op de persconferentie voorafgaand aan het duel. In verband met de ernstige blessure die de back afgelopen seizoen opliep, wil Bosz geen enkel risico met hem nemen.

PSV kreeg vrijdag slecht nieuws over Dest, die een blessure had opgelopen. De Amerikaan kon op bezoek bij Excelsior (1-2 zege) niet in actie komen. De hoop was dat hij woensdag weer terug zou keren bij de Eindhovenaren, voor het uitduel met Bayer Leverkusen in de Champions League.

Artikel gaat verder onder video

De verdediger is echter niet op tijd fit en zal daardoor niet in actie kunnen komen in de BayArena, zo maakt Bosz duidelijk. De oefenmeester had Dest graag speeltijd gegeven, maar heeft besloten geen risico’s te nemen. Vorig seizoen was de back lange tijd uit roulatie met een zware knieblessure. Bosz verwacht dat Dest er komend weekend weer bij is, als PSV op bezoek gaat bij PEC Zwolle.

Dest is niet de enige speler van PSV die niet mee is gereisd naar Leverkusen. Met name in de punt van de aanval is de spoeling dun, door blessures van Alassane Pléa, Myron Boadu en Ricardo Pepi. Daardoor is Robin van Duiven de enige spits in de selectie van Bosz.

➡️ Meer PSV nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax-bestuurder Alex Kroes en Marijn Beuker

Ajax-directie aangevallen door PSV-fans

  • Gisteren, 14:04
  • Gisteren, 14:04
Van Hanegem voelt zich in de maling genomen door Ajax

Van Hanegem voelt zich in de maling genomen door Ajax

  • Gisteren, 08:26
  • Gisteren, 08:26
Dennis Higler en Peter Bosz

Dennis Higler helpt PSV aan drie punten, blijkt uit beelden

  • Gisteren, 06:25
  • Gisteren, 06:25
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Leverkusen - PSV

Bayer Leverkusen
21:00
PSV
Wordt gespeeld op 1 okt. 2025
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Peter Bosz

Peter Bosz
PSV
Team: PSV
Functie: Coach
Leeftijd: 61 jaar (21 nov. 1963)

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Frankfurt
1
4
3
2
PSG
1
4
3
3
Club Brugge
1
3
3
4
Sporting
1
3
3
5
R. Union SG
1
2
3
6
Bayern München
1
2
3
7
Arsenal
1
2
3
8
Inter
1
2
3
9
Man City
1
2
3
10
Qarabağ
1
1
3
11
Liverpool
1
1
3
12
Barcelona
1
1
3
13
Real Madrid
1
1
3
14
Tottenham
1
1
3
15
Dortmund
1
0
1
16
Juventus
1
0
1
17
Leverkusen
1
0
1
18
Bodø/Glimt
1
0
1
19
København
1
0
1
20
Slavia
1
0
1
21
Olympiakos
1
0
1
22
Pafos
1
0
1
23
Atlético
1
-1
0
24
Benfica
1
-1
0
25
Marseille
1
-1
0
26
Newcastle
1
-1
0
27
Villarreal
1
-1
0
28
Chelsea
1
-2
0
29
PSV
1
-2
0
30
Ajax
1
-2
0
31
Athletic
1
-2
0
32
Napoli
1
-2
0
33
Kairat
1
-3
0
34
Monaco
1
-3
0
35
Galatasaray
1
-4
0
36
Atalanta
1
-4
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel