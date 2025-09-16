Chris Woerts kijkt recht in camera en richt zich tot VI-kijker: ‘Gênant dit’

Chris Woerts heeft de kijkers van Vandaag Inside direct toegesproken in de rubriek In de Wandelgangen. De sportmarketeer wilde mensen op die manier duidelijk maken dat ze moeten stemmen op de talkshow in de verkiezing voor de Gouden Televizier-Ring. Wilfred Genee vindt de actie van Woerts ‘gênant’.

Vandaag Inside is dit jaar genomineerd voor de Gouden Televizier-Ring, de verkiezing voor het beste programma op de Nederlandse televisie. In 2011 wist de voorloper van de huidige talkshow, destijds onder de naam Voetbal International, de prijs al eens in de wacht te slepen. De stembussen zijn nog ongeveer een week geopend, dus besluit men bij Vandaag Inside nog een keer promotie te maken.

“Ik heb al gestemd, via de website van de AVROTROS”, geeft Woerts aan als Genee over de Gouden Televizier-Ring begint. Bas Nijhuis haakt erop in dat stemmen ook kan via Vandaag Inside. Op de website van de talkshow staat een direct linkje naar het stemformulier. “Maar ze zeggen nu: Niet te veel meer stemmen op Vandaag Inside, anders is het al beklonken”, grapt de scheidsrechter.

Daar gaat Genee niet in mee. “Ik denk dat er best wel een paar goede concurrenten zijn, dus ik kan mensen alleen maar aanraden…”, zegt de presentator, terwijl hij naar de camera draait. Woerts kijkt ook recht in de camera en valt Genee in de rede. “Gewoon stemmen op Vandaag Inside, nu naar de link en gewoon het juiste vakje aankruisen”, aldus de ondernemer. Genee stapt vervolgens direct de kleedkamer in. “Gênant dit”, zegt hij nog terwijl hij uit beeld verdwijnt.

VIDEO - Chris Woerts spreekt Vandaag Inside-kijkers toe In de Wandelgangen: 'Gênant dit!'