De Lange blikt terug op bliksemtransfer: 'De Zerbi bekeek tot 3 uur 's nachts beelden van mij'

doorliep ruim elf jaar lang de jeugdopleiding van Ajax, maar staat dinsdagavond in de Champions League tegenover zijn jeugdliefde met Olympique Marseille. De doelman kijkt uit naar het weerzien met zijn oude club en blikt bovendien terug op zijn transfer naar de Franse topclub.

De inmiddels 27-jarige doelman kwam in de zomer van 2006 terecht in de jeugdopleiding van Ajax. Tot een doorbraak kwam het echter niet voor hem en het was FC Twente dat hem in 2017 oppikte uit de Onder 19 van Ajax. Na vijf jaar in Enschede besloot de goalie zijn heil ergens anders te zoeken en kwam hij bij Go Ahead Eagles terecht. In Deventer kwam De Lange uiteindelijk tot 76 optredens in de hoofmacht, waarin hij 21 maal zijn doel schoon wist te houden.

Vooral in het seizoen 2023-2024 wist hij te imponeren en in de transferzomer kwam er dan ook flink wat interesse op gang. Ajax had hem op de radar voor een terugkeer, er was belangstelling vanuit Engeland, maar uiteindelijk werd het Olympique Marseille. "Ik maakte eigenlijk een bliksemtransfer mee", blikt hij in gesprek met De Telegraaf terug. "Robert De Zerbi (de Italiaanse trainer van Marseille, red.) was getipt over mij, bekeek die dag tot 3 uur ’s nachts beelden van mij, belde nog in die nacht de directeur van Marseille, die belde mijn zaakwaarnemer en binnen 24 uur was ik speler van deze club."

De transfer naar Marseille was voor De Lange zelf ook een grote verrassing. "Er was belangstelling uit Engeland en ook bij mijn oude club Ajax stond ik na een goed seizoen bij Go Ahead op de radar. Ik had tegen mijn vader gezegd: als er iets serieus wordt, laat je het me maar weten. Toen hij die ochtend belde en zei dat er een deal was, vroeg ik of we naar Engeland gingen. Hij zei: nee, geen Engeland. Toen vroeg ik nog: toch Ajax? Hij vertelde dat we het vliegtuig naar Marseille pakten. Nou, dat vond ik ook een schitterende stap."

Bij Olympique Marseille is De Lange tweede doelman achter een andere oud-Ajacied, namelijk Gerónimo Rulli. Al maakte De Lange dit seizoen al wel eenmaal zijn opwachting in de Ligue 1. De Zerbi is gecharmeerd van de meevoetballende kwaliteiten van de 1,90 meter lange doelman, iets wat perfect past in de speelstijl van de coach. "Ik vind het ook mooi om weer dingen van De Zerbi te leren. Met Brighton speelde hij ook goed voetbal in Engeland", aldus De Lange, die daarnaast ook de indruk is van de fans van Marseille "Je moet hier 300 procent geven, ze willen grinta zien. Dan staan ze voor je te klappen", besluit hij.