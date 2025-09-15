Live voetbal

Derksen spot iets in Eredivisie: 'Hij wil natuurlijk van dat 'homo-uiterlijk' af'

Johan Derksen
Foto: © Vandaag Inside
Luuk van Grinsven
15 september 2025, 23:04   Bijgewerkt: 23:12

Het nieuwe kapsel van Danny Makkelie was maandagavond onderwerp van gesprek bij Vandaag Inside. Voorheen droeg de arbiter zijn haar naar achteren, maar tegenwoordig kamt hij het naar voren. Johan Derksen denkt dat de scheidsrechter daar een merkwaardig motief voor heeft.

“Sinds hij zijn haar heeft veranderd, ziet hij het ook allemaal niet even lekker meer”, begint presentator Wilfred Genee over het gespreksonderwerp. Makkelie had afgelopen zaterdag de leiding over het duel tussen NEC en PSV (3-5), maar zorgde enkele keren voor verbazing met controversiële beslissingen.

Vooral een moment in de 81ste minuut leverde de nodige gefronste wenkbrauwen op, toen Yarek Gasiorowski en Sergiño Dest een doorgebroken Kento Shiogai gezamenlijk torpedeerden. “Ik denk dat veel scheidsrechters hiervoor fluiten en een rode kaart zouden geven”, oordeelt scheidsrechter Bas Nijhuis in de studio.

“Het is een heel andere Makkelie, met dat rare haar!”, begint de hoofdrolspeler van Vandaag Inside. “Hij wilde natuurlijk van dat ‘homo-uiterlijk’ af”, zegt Derksen vervolgens. Er volgt een wat ongemakkelijk gelach vanuit het aanwezige publiek. “Daar gaan we weer”, reageert Genee.

