El Ahmadi ziet kansen voor Ajax: ‘Daar is PSV écht kwetsbaar’

Ajax moet PSV enorm onder druk zetten, zo stelt Karim El Ahmadi bij ESPN. Volgens de analist zijn de Eindhovenaren heel kwetsbaar als de tegenstander de druk opvoert. Of de Amsterdammers daarin slagen, betwijfelt hij echter.

PSV en Ajax willen zich zondag revancheren van nederlagen in de Champions League. Waar de Eindhovenaren het thuisvoordeel hebben, ziet El Ahmadi ook zeker kansen voor Ajax. “Ik vind dat PSV écht kwetsbaar is als je daar vol druk op kan zetten”, stelt de voormalig middenvelder van Feyenoord en FC Twente.

Of Ajax daar ook echt in kan slagen, zal afhangen van de fitheid van Kasper Dolberg. De Deen heeft een basisplaats bij de ploeg van John Heitinga, omdat Wout Weghorst niet fit genoeg is om te spelen. “Hij is wel een complete speler. Ik weet alleen niet hoe fit hij is en hoeveel meters hij kan maken met het drukzetten”, houdt El Ahmadi een slag om de arm.

“Weghorst kan dat van nature heel goed. Dolberg, mits hij fit is, is wel een speler die dat ook zou kunnen”, stelt de analist. Milan van Dongen geeft aan dat Ajax meldt dat Dolberg wedstrijdfit is, maar qua drukzetten misschien iets minder is. “Ik weet het ook niet”, voegt Marciano Vink eraan toe. “Vandaag zal uitwijzen hoe fit hij is en of hij dit in de jaren aan zijn repertoire heeft toegevoegd.”