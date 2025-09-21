Live voetbal 9

El Ahmadi ziet kansen voor Ajax: ‘Daar is PSV écht kwetsbaar’

Karim El Ahmadi
Foto: © ESPN
11 reacties
Niels Hassfeld
21 september 2025, 13:50

Ajax moet PSV enorm onder druk zetten, zo stelt Karim El Ahmadi bij ESPN. Volgens de analist zijn de Eindhovenaren heel kwetsbaar als de tegenstander de druk opvoert. Of de Amsterdammers daarin slagen, betwijfelt hij echter.

PSV en Ajax willen zich zondag revancheren van nederlagen in de Champions League. Waar de Eindhovenaren het thuisvoordeel hebben, ziet El Ahmadi ook zeker kansen voor Ajax. “Ik vind dat PSV écht kwetsbaar is als je daar vol druk op kan zetten”, stelt de voormalig middenvelder van Feyenoord en FC Twente.

Artikel gaat verder onder video

Of Ajax daar ook echt in kan slagen, zal afhangen van de fitheid van Kasper Dolberg. De Deen heeft een basisplaats bij de ploeg van John Heitinga, omdat Wout Weghorst niet fit genoeg is om te spelen. “Hij is wel een complete speler. Ik weet alleen niet hoe fit hij is en hoeveel meters hij kan maken met het drukzetten”, houdt El Ahmadi een slag om de arm.

“Weghorst kan dat van nature heel goed. Dolberg, mits hij fit is, is wel een speler die dat ook zou kunnen”, stelt de analist. Milan van Dongen geeft aan dat Ajax meldt dat Dolberg wedstrijdfit is, maar qua drukzetten misschien iets minder is. “Ik weet het ook niet”, voegt Marciano Vink eraan toe. “Vandaag zal uitwijzen hoe fit hij is en of hij dit in de jaren aan zijn repertoire heeft toegevoegd.”

➡️ Meer over PSV - Ajax

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Kees Kwakman en Cristian Willaert analyseren FC Groningen - Telstar

Kwakman vol ongeloof: 'Hoe verzin je het dat je hier niet voor fluit?'

  • Gisteren, 22:04
  • Gisteren, 22:04
‘Ik ga niet zomaar bedanken voor het Nederlands elftal, leeftijd is maar een getal’

‘Ik ga niet zomaar bedanken voor het Nederlands elftal, leeftijd is maar een getal’

  • Gisteren, 15:10
  • Gisteren, 15:10
Virgil van Dijk in de Johan Cruijff ArenA

Ajax-fans eensgezind: ‘Hij is de nieuwe Virgil van Dijk, ongekend werk van Beuker’

  • Gisteren, 11:59
  • Gisteren, 11:59
0 11 reacties
Reageren
11 reacties
descheids
55 Reacties
3 Dagen lid
85 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Mooi om te zien dat heel Nederland bezig is met de grote topper tussen de historische top 2. Dezelfde top 2 van afgelopen seizoen. Allebei CL ploegen die vol van kwaliteit zitten.

Ome Barend
481 Reacties
21 Dagen lid
523 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@descheids behalve jijzelf, jij bent alleen maar bezig met Feyenoord.

😎jurgen😎
20 Reacties
3 Dagen lid
13 Likes
😎jurgen😎
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@omebarend buuuhhrrrrriiesjuhhhhhhh descheids doet interessant nu maar zometeen 🤡🤡🤡🤡

Vriendje Stokvis
1.325 Reacties
367 Dagen lid
7.949 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hahahaha precies.

12deman
396 Reacties
84 Dagen lid
324 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dolberg en druk zetten, daar stond ie in België niet om bekend. Sterker nog had een hekel aan werken voor het team en vuile meters. Hij wil ze liever op een presenteerblaadje in de 16

Hahahahahaha en jullie dan
1.062 Reacties
812 Dagen lid
7.080 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@12deman eerste tikkie is al uitgedeeld aan de kakkies vandaag az doet het nog een dunnetjes over straks fijne zondag verder hahahahahaha

Vriendje Stokvis
1.325 Reacties
367 Dagen lid
7.949 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Glock en Miro zijn dus wel miskopen. En Woutje schijnt kwaad naar huis zijn gegaan. Geweldig dit.

Vriendje Stokvis
1.325 Reacties
367 Dagen lid
7.949 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Sjonnie gaat weer laf voetballen.

Ome Barend
481 Reacties
21 Dagen lid
523 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Vriendje Stokvis Heeft Sticks al zijn schuilkelder gevonden?

Vriendje Stokvis
1.325 Reacties
367 Dagen lid
7.949 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dat is te hopen voor hem. Als hij maar niet op een krukje gaat staan.

Pietjanhendrik
357 Reacties
60 Dagen lid
319 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Leuk dat karim kansen ziet. Dan is hij 1 van de weinig. Zeker met maar 25% balbezit voor Ajax 0 schoten op doel. Een penalty nodig hebben om maar iets van gevaar te stichten

CG
2.389 Reacties
789 Dagen lid
13.299 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ajax speelt ondermaats voetbal, en psv geen goede wedstrijd !!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

descheids
55 Reacties
3 Dagen lid
85 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Mooi om te zien dat heel Nederland bezig is met de grote topper tussen de historische top 2. Dezelfde top 2 van afgelopen seizoen. Allebei CL ploegen die vol van kwaliteit zitten.

Ome Barend
481 Reacties
21 Dagen lid
523 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@descheids behalve jijzelf, jij bent alleen maar bezig met Feyenoord.

😎jurgen😎
20 Reacties
3 Dagen lid
13 Likes
😎jurgen😎
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@omebarend buuuhhrrrrriiesjuhhhhhhh descheids doet interessant nu maar zometeen 🤡🤡🤡🤡

Vriendje Stokvis
1.325 Reacties
367 Dagen lid
7.949 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hahahaha precies.

12deman
396 Reacties
84 Dagen lid
324 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dolberg en druk zetten, daar stond ie in België niet om bekend. Sterker nog had een hekel aan werken voor het team en vuile meters. Hij wil ze liever op een presenteerblaadje in de 16

Hahahahahaha en jullie dan
1.062 Reacties
812 Dagen lid
7.080 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@12deman eerste tikkie is al uitgedeeld aan de kakkies vandaag az doet het nog een dunnetjes over straks fijne zondag verder hahahahahaha

Vriendje Stokvis
1.325 Reacties
367 Dagen lid
7.949 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Glock en Miro zijn dus wel miskopen. En Woutje schijnt kwaad naar huis zijn gegaan. Geweldig dit.

Vriendje Stokvis
1.325 Reacties
367 Dagen lid
7.949 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Sjonnie gaat weer laf voetballen.

Ome Barend
481 Reacties
21 Dagen lid
523 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Vriendje Stokvis Heeft Sticks al zijn schuilkelder gevonden?

Vriendje Stokvis
1.325 Reacties
367 Dagen lid
7.949 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dat is te hopen voor hem. Als hij maar niet op een krukje gaat staan.

Pietjanhendrik
357 Reacties
60 Dagen lid
319 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Leuk dat karim kansen ziet. Dan is hij 1 van de weinig. Zeker met maar 25% balbezit voor Ajax 0 schoten op doel. Een penalty nodig hebben om maar iets van gevaar te stichten

CG
2.389 Reacties
789 Dagen lid
13.299 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ajax speelt ondermaats voetbal, en psv geen goede wedstrijd !!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

PSV - Ajax

PSV
14:30
Ajax
Vandaag om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Kasper Dolberg

Kasper Dolberg
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 27 jaar (6 okt. 1997)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
0
0
2025/2026
Anderlecht
3
1
2024/2025
Anderlecht
31
18
2023/2024
Anderlecht
39
15

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
5
10
15
2
PSV
5
9
12
3
Groningen
6
3
12
4
Ajax
5
6
11
5
AZ
4
5
10

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel