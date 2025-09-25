'Felle Schreuder' zorgt binnenskamers voor wrijving bij NEC

De harde woorden van NEC-trainer Dick Schreuder na afloop van de wedstrijd tegen sc Heerenveen (3-2 nederlaag) hebben voor verbazing gezorgd. Niet intern, maar wel extern. Binnen de club zou de houding van de oefenmeester wel 'af en toe' voor wrijving zorgen.

Afgelopen weekend leed NEC op bezoek bij sc Heerenveen de derde nederlaag op rij, nadat er eerder werd verloren van PSV (3-5) en Fortuna Sittard (3-2). Na afloop stak Schreuder zijn frustraties niet onder stoelen of banken. "Ik vind dat we deze problemen voor hadden moeten zijn. Iedereen wist hoe ik wilde gaan spelen. We hadden beter voor de dag moeten komen tijdens de transferperiode."

Artikel gaat verder onder video

Schreuder noemde dan wel geen namen, toch konden de uitlatingen van de oefenmeester worden gezien als een verwijt in de richting van directeur spelerszaken Carlos Aalbers, stelt De Gelderlander. "Schreuder was in de afgelopen weken gereserveerd, maar kon zich dit keer niet echt inhouden over de enorme problemen in de verdediging. Het bracht een schok teweeg bij de NEC-fans, die vreesden dat het duo al met elkaar overhoop ligt. Intern kwam de reactie van Schreuder voor niemand als een verrassing en was er ook geen ophef over."

De krant schrijft dan ook dat NEC 'precies wist' wat voor trainer het in huis haalde met Schreuder. "De club deed voor zijn komst uitgebreid onderzoek naar hem. Er werd met spelers en directeuren van zijn voorgaande clubs, voornamelijk PEC Zwolle, gesproken", klinkt het. "Daaruit kwam een helder beeld naar voren: Schreuder is recht voor zijn raap en schuwt de confrontatie niet. Maar bovenal is hij een winnaar die van iedereen verlangt dat hij zich gedraagt als een topsporter. Daarin kan hij fel uit de hoek komen, maar heeft hij de beste bedoelingen."

"De houding van Schreuder zorgt binnenskamers af en toe voor wrijving, maar volgens direct betrokkenen is er nog geen sprake geweest van ruzie.", aldus De Gelderlander, dat schrijft dat de aanpak van Schreuder voor sommigen 'nog even wennen is'. "Maar als iemand NEC van het imago als grijze muis kan afhelpen, is het Schreuder. Alleen moet ook hij weer snel wedstrijden gaan winnen om te voorkomen dat het alsnog onrustig wordt."