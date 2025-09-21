John van ‘t Schip legt vertrek bij Ajax uit

John van ‘t Schip zou na zijn periode als interim-trainer bij Ajax aanblijven als technisch medewerker. Uiteindelijk vertrok hij in november 2024 uit Amsterdam. In Goedemorgen Eredivisie legt Van ‘t Schip uit waarom hij dit besluit nam.

Van ‘t Schip stapte in oktober 2023 in bij Ajax als interim-trainer, nadat Maurice Steijn na een dramatische start al vrij snel op straat werd gezet. Onder Van ‘t Schip wist Ajax zich aardig te herstellen, maar uiteindelijk eindigden de Amsterdammers op plek vijf in de Eredivisie. “Hoe ik erop terugkijk? Wisselend”, stelt de clubloze trainer bij ESPN.

“Ik ben blij dat ik het heb kunnen doen en ingestapt ben op het moment dat het lastig was, ook persoonlijk”, doelt Van ‘t Schip op het overlijden van zijn vrouw. “We begonnen goed en waren redelijk fit, maar het programma was vol en de selectie was niet de mijne. De spelers waren bereidwillig, maar als er tien of vijftien procent ontbreekt omdat dat steeds gezegd wordt, dan is dat lastig te managen. Dat ettert door.” In de eerste weken na de aanstelling van Van ‘t Schip ging alles prima bij Ajax, maar daarna ebde dat ‘mede door blessures’ weg.

Andere functie binnen Ajax

Na zijn periode als interim-trainer zou Van ‘t Schip een andere functie binnen de club krijgen. “In de fase dat ik tekende was bijna iedereen interim”, blikt de voormalig aanvaller terug. “De bedoeling was dat ik een soort klankbord zou worden voor de trainer. Ik zou ook Kelvin de Lang (hoofdscout, red.) en Klaas-Jan Huntelaar ondersteunen en mijn oog op De Toekomst richten. Ja, dat had ik graag gewild.”

Uiteindelijk ging dat niet door, omdat er enorm veel was veranderd. Alex Kroes, aangesteld als algemeen directeur, was inmiddels technisch directeur en Marijn Beuker directeur voetbal. “Zij gingen het met zijn tweeën doen. Of ze mij niet meer nodig hadden? Daar kwam het een beetje op neer, ja”, stelt Van ‘t Schip. “Er werd een andere functie voor me gevonden, de functie die Fred Grim nu doet.” Grim is hoofd coaching in de jeugdopleiding. “Daar had ik geen oren naar. Uiteindelijk hebben we besloten om uit elkaar te gaan.”