John van ‘t Schip legt vertrek bij Ajax uit

John van 't Schip
Foto: © ESPN
Niels Hassfeld
21 september 2025, 11:23

John van ‘t Schip zou na zijn periode als interim-trainer bij Ajax aanblijven als technisch medewerker. Uiteindelijk vertrok hij in november 2024 uit Amsterdam. In Goedemorgen Eredivisie legt Van ‘t Schip uit waarom hij dit besluit nam.

Van ‘t Schip stapte in oktober 2023 in bij Ajax als interim-trainer, nadat Maurice Steijn na een dramatische start al vrij snel op straat werd gezet. Onder Van ‘t Schip wist Ajax zich aardig te herstellen, maar uiteindelijk eindigden de Amsterdammers op plek vijf in de Eredivisie. “Hoe ik erop terugkijk? Wisselend”, stelt de clubloze trainer bij ESPN.

“Ik ben blij dat ik het heb kunnen doen en ingestapt ben op het moment dat het lastig was, ook persoonlijk”, doelt Van ‘t Schip op het overlijden van zijn vrouw. “We begonnen goed en waren redelijk fit, maar het programma was vol en de selectie was niet de mijne. De spelers waren bereidwillig, maar als er tien of vijftien procent ontbreekt omdat dat steeds gezegd wordt, dan is dat lastig te managen. Dat ettert door.” In de eerste weken na de aanstelling van Van ‘t Schip ging alles prima bij Ajax, maar daarna ebde dat ‘mede door blessures’ weg.

Andere functie binnen Ajax

Na zijn periode als interim-trainer zou Van ‘t Schip een andere functie binnen de club krijgen. “In de fase dat ik tekende was bijna iedereen interim”, blikt de voormalig aanvaller terug. “De bedoeling was dat ik een soort klankbord zou worden voor de trainer. Ik zou ook Kelvin de Lang (hoofdscout, red.) en Klaas-Jan Huntelaar ondersteunen en mijn oog op De Toekomst richten. Ja, dat had ik graag gewild.”

Uiteindelijk ging dat niet door, omdat er enorm veel was veranderd. Alex Kroes, aangesteld als algemeen directeur, was inmiddels technisch directeur en Marijn Beuker directeur voetbal. “Zij gingen het met zijn tweeën doen. Of ze mij niet meer nodig hadden? Daar kwam het een beetje op neer, ja”, stelt Van ‘t Schip. “Er werd een andere functie voor me gevonden, de functie die Fred Grim nu doet.” Grim is hoofd coaching in de jeugdopleiding. “Daar had ik geen oren naar. Uiteindelijk hebben we besloten om uit elkaar te gaan.”

2 reacties
Ome Barend
477 Reacties
21 Dagen lid
518 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Leuk dat ESPN John van ’t Schip weer uitnodigt, maar dit voelt haast als een sollicitatie terug richting Ajax nu de volgende trainer alweer onder druk staat. Hij bedoelde het misschien goed in zijn laatste termijn, maar rust bracht hij totaal niet. Binnen Ajax was er niemand die hem in bescherming nam en hij moest het zooitje maar even oplossen, terwijl hij daar simpelweg de kwaliteiten niet voor had. Trainers als Erwin Koeman en Fraser schat ik hoger in. Van ’t Schip kreeg Ajax nooit echt aan de praat en liet vooral zien dat hij tekortkomt op dit niveau. En eerlijk is eerlijk.. ik vergeet nooit meer dat moment in De Kuip, waar hij huilend in de dug-out zat. Berghuis durfde toen niet eens te komen opdagen en liet zijn trainer keihard vallen. Zo kennen we die lafbek weer.

Neefje Barry
141 Reacties
8 Dagen lid
74 Likes
Neefje Barry
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Ome Barend natuurlijk wel schandalig hoe ajax met deze man is omgegaan. Heeft zijn nek uitgestoken voor de club en krijgt stank voor dank. Een klassiek voorbeeld van hoe ajax met zijn personeel om gaat.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

