Kraay jr. snoeihard voor Eredivisie-arbitrage en roept op tot ingrijpende maatregel

Hans Kraay junior is absoluut niet te spreken over het scheidsrechterskorps in Nederland. De analist wordt 'helemaal krankjorum' van de arbitrage in Nederland en roept zelfs op tot een schorsing van scheidsrechters die 'volledig over de schreef gaan'.

De arbitrage stapelt de voorbij weken fout op fout, tot grote ergernis van Kraay junior. "Ik word helemaal krankjorum van ons scheidsrechtersgilde", vertelt hij in zijn column voor Voetbal International, waarbij hij ook enkele voorbeelden aanhaalt. "Vorige week hadden we Robin Hensgens, die bij Feyenoord-Heerenveen er een potje van maakte. We hadden Alex Bos bij FC Twente-NAC, die er zomaar één op de stip legde voor de thuisclub."

"Raymond van Meenen, de scheidsrechtersbaas, heeft het hele handeltje afgelopen week toegesproken, heeft alle scheidsrechters verteld dat de VAR je alleen maar roept bij honderd procent fout", vervolgt hij zijn relaas. "En wat doet Erwin Blank? Voorafgaand aan de 2-0 van FC Groningen duwt Prins Telstar-wingback Noslin bijna over de boarding."

"Een blind paard had dat nog kunnen zien, alleen Blank laat doorspelen", foetert Kraay junior. "Gelukkig roept de attente Martijn Vos als VAR hem naar het scherm. Daar ziet Blank zeven keer achter elkaar dat hij er helemaal naast zit, maar negeert de VAR volledig en zegt: doelpunt." De ESPN-verslaggever is niet de eerste in zijn kritiek op de beslissing van Blank, ook Kees Kwakman vond het een onbegrijpelijk besluit om de treffer van Oskar Zawada toe te kennen.

Kraay junior vermoedt dat Van Meenen dit alles ook met lede ogen aanziet. "Hij heeft rood haar, maar nadat hij dit tafereel heeft gadegeslagen, is hij nu zo grijs als een opgevoerde postduif. En snapt er helemaal, maar dan ook echt helemaal niets meer van. Kunnen we scheidsrechters die volledig over de schreef gaan, niet net als voetballers gewoon een paar wedstrijden schorsen? Of een paar wedstrijden in de Derde Klasse Boerenbond laten fluiten", besluit hij.