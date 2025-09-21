Kraay weet zeker: ‘Dít is het geheim van Robin van Persie’

Robin van Persie is goed begonnen aan het seizoen bij Feyenoord, met vijf zeges in de eerste vijf competitieduels. Volgens Hans Kraay junior is het geheim van de oefenmeester dat hij ‘steeds meer op een normale trainer begint te lijken’ en niet meer zo ‘romantisch’ speelt als bij sc Heerenveen.
Van Persie maakte afgelopen seizoen zijn debuut als hoofdtrainer, toen hij bij Heerenveen aan de slag ging. In Friesland kreeg hij met zijn ploeg zo nu en dan een stevig pak slaag. Desondanks besloot Feyenoord hem terug naar Rotterdam te halen na het ontslag van Brian Priske. Van Persie gidste de Rotterdammers naar de derde plaats in de Eredivisie en staat in het nieuwe seizoen na vijf duels foutloos bovenaan.
Bij Goedemorgen Eredivisie krijgt Kraay de vraag wat het geheim is van Van Persie. “Het geheim is dat hij steeds meer op een normale trainer begint te lijken”, stelt de analist. “Het romantische dat hij bij Heerenveen had, is hij een beetje van zich af aan het schudden. Hij bouwt niet meer op met spelers als Bochniewicz en Kersten alsof het Manchester City-verdedigers zijn.” De trainer houdt er in Rotterdam dus een realistischere aanpak op na.
Daarnaast komt ook de ontwikkeling van Ayase Ueda goed uit voor Van Persie, zo denkt Kraay. “Hij begint steeds meer op de Ueda te lijken van Cercle Brugge.” Feyenoord betaalde in de zomer van 2023 acht miljoen euro voor de Japanner, die in 42 duels voor de Belgen 23 keer had gescoord en twee assists noteerde. “Dat zal ook aan Robin van Persie liggen.”
Begint, dus hij is het nog niet. Maar van persie moet niet zulke praatjes hebben. 5 thuiswedstrijden in Rotterdam dus we moeten maar eens zien of het vreemdelingenlegioen ook tegen het linkerrijtje gaat presteren. Meerdink en parrott gaan het laten zien ik verwacht een duidelijke 5-0 waarbij AZ ook genade toont.
@descheids je verwacht? Je bedoelt ik kwijl bij de gedachte dat Feyenoord zou kunnen verliezen, hoe absurd mijn gedachten ook zijn ik wil ze niet onder controle brengen met de medicijnen hier voor me op tafel. En als 010 wint dan ga ik morgen lekker niet naar groepstherapie.
