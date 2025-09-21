Live voetbal 9

Kraay weet zeker: ‘Dít is het geheim van Robin van Persie’

Feyenoord-trainer Robin van Persie
Foto: © Imago
8 reacties
Niels Hassfeld
21 september 2025, 12:36   Bijgewerkt: 13:00

Robin van Persie is goed begonnen aan het seizoen bij Feyenoord, met vijf zeges in de eerste vijf competitieduels. Volgens Hans Kraay junior is het geheim van de oefenmeester dat hij ‘steeds meer op een normale trainer begint te lijken’ en niet meer zo ‘romantisch’ speelt als bij sc Heerenveen.

Van Persie maakte afgelopen seizoen zijn debuut als hoofdtrainer, toen hij bij Heerenveen aan de slag ging. In Friesland kreeg hij met zijn ploeg zo nu en dan een stevig pak slaag. Desondanks besloot Feyenoord hem terug naar Rotterdam te halen na het ontslag van Brian Priske. Van Persie gidste de Rotterdammers naar de derde plaats in de Eredivisie en staat in het nieuwe seizoen na vijf duels foutloos bovenaan.

Artikel gaat verder onder video

Bij Goedemorgen Eredivisie krijgt Kraay de vraag wat het geheim is van Van Persie. “Het geheim is dat hij steeds meer op een normale trainer begint te lijken”, stelt de analist. “Het romantische dat hij bij Heerenveen had, is hij een beetje van zich af aan het schudden. Hij bouwt niet meer op met spelers als Bochniewicz en Kersten alsof het Manchester City-verdedigers zijn.” De trainer houdt er in Rotterdam dus een realistischere aanpak op na.

Daarnaast komt ook de ontwikkeling van Ayase Ueda goed uit voor Van Persie, zo denkt Kraay. “Hij begint steeds meer op de Ueda te lijken van Cercle Brugge.” Feyenoord betaalde in de zomer van 2023 acht miljoen euro voor de Japanner, die in 42 duels voor de Belgen 23 keer had gescoord en twee assists noteerde. “Dat zal ook aan Robin van Persie liggen.”

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Kees Kwakman en Cristian Willaert analyseren FC Groningen - Telstar

Kwakman vol ongeloof: 'Hoe verzin je het dat je hier niet voor fluit?'

  • Gisteren, 22:04
  • Gisteren, 22:04
Wáár is zomeraankoop van Feyenoord? ‘Politie Rotterdam: doe iets’

Wáár is zomeraankoop van Feyenoord? ‘Politie Rotterdam: doe iets’

  • Gisteren, 12:43
  • Gisteren, 12:43
John Heitinga als trainer van Ajax

Henk Spaan wijst één speler aan: ‘Ajax moet doodsbang voor hem zijn’

  • Gisteren, 10:23
  • Gisteren, 10:23
1 8 reacties
Reageren
8 reacties
descheids
55 Reacties
3 Dagen lid
85 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Begint, dus hij is het nog niet. Maar van persie moet niet zulke praatjes hebben. 5 thuiswedstrijden in Rotterdam dus we moeten maar eens zien of het vreemdelingenlegioen ook tegen het linkerrijtje gaat presteren. Meerdink en parrott gaan het laten zien ik verwacht een duidelijke 5-0 waarbij AZ ook genade toont.

Zadkine
293 Reacties
624 Dagen lid
3.050 Likes
Zadkine
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@descheids je verwacht? Je bedoelt ik kwijl bij de gedachte dat Feyenoord zou kunnen verliezen, hoe absurd mijn gedachten ook zijn ik wil ze niet onder controle brengen met de medicijnen hier voor me op tafel. En als 010 wint dan ga ik morgen lekker niet naar groepstherapie.

Ome Barend
481 Reacties
21 Dagen lid
523 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@descheids kijk nou uit met al je voorspellingen..

Neefje Barry
142 Reacties
9 Dagen lid
75 Likes
Neefje Barry
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@descheids verwijder je dan je account en blijf je weg als het geen 5-0 wordt? Dan is het gelijk weer rustig hier.

😎jurgen😎
20 Reacties
3 Dagen lid
13 Likes
😎jurgen😎
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

🤡🤡🤡🤡 JA LALALAALA BUUUHRRIIEESJJJUUHH is descheids!!!!!!!!!! JALALALALA BUUUHHHRRRRIIIIEESJJJUUHHHH is descheids!!!!!!🤡🤡🤡🤡

ERIMIR
3.604 Reacties
441 Dagen lid
37.954 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

We zullen vanmiddag wel zien of die goed bezig is, Kraaij.

Ome Barend
481 Reacties
21 Dagen lid
523 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@ErikMiranda, Robin heeft vorig seizoen gewonnen met Feyenoord uit tegen AZ. Het wordt gewoon een lastige wedstrijd in Alkmaar, dat is logisch.

12deman
396 Reacties
84 Dagen lid
324 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@ERIMIR mild voor je doen, jij schijt 7 kleuren voor een jas van PSV.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

descheids
55 Reacties
3 Dagen lid
85 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Begint, dus hij is het nog niet. Maar van persie moet niet zulke praatjes hebben. 5 thuiswedstrijden in Rotterdam dus we moeten maar eens zien of het vreemdelingenlegioen ook tegen het linkerrijtje gaat presteren. Meerdink en parrott gaan het laten zien ik verwacht een duidelijke 5-0 waarbij AZ ook genade toont.

Zadkine
293 Reacties
624 Dagen lid
3.050 Likes
Zadkine
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@descheids je verwacht? Je bedoelt ik kwijl bij de gedachte dat Feyenoord zou kunnen verliezen, hoe absurd mijn gedachten ook zijn ik wil ze niet onder controle brengen met de medicijnen hier voor me op tafel. En als 010 wint dan ga ik morgen lekker niet naar groepstherapie.

Ome Barend
481 Reacties
21 Dagen lid
523 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@descheids kijk nou uit met al je voorspellingen..

Neefje Barry
142 Reacties
9 Dagen lid
75 Likes
Neefje Barry
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@descheids verwijder je dan je account en blijf je weg als het geen 5-0 wordt? Dan is het gelijk weer rustig hier.

😎jurgen😎
20 Reacties
3 Dagen lid
13 Likes
😎jurgen😎
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

🤡🤡🤡🤡 JA LALALAALA BUUUHRRIIEESJJJUUHH is descheids!!!!!!!!!! JALALALALA BUUUHHHRRRRIIIIEESJJJUUHHHH is descheids!!!!!!🤡🤡🤡🤡

ERIMIR
3.604 Reacties
441 Dagen lid
37.954 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

We zullen vanmiddag wel zien of die goed bezig is, Kraaij.

Ome Barend
481 Reacties
21 Dagen lid
523 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@ErikMiranda, Robin heeft vorig seizoen gewonnen met Feyenoord uit tegen AZ. Het wordt gewoon een lastige wedstrijd in Alkmaar, dat is logisch.

12deman
396 Reacties
84 Dagen lid
324 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@ERIMIR mild voor je doen, jij schijt 7 kleuren voor een jas van PSV.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
5
10
15
2
PSV
5
9
12
3
Groningen
6
3
12
4
Ajax
5
6
11
5
AZ
4
5
10

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel