Schorsing Luis Suárez valt nóg hoger uit

heeft nog een schorsing ontvangen voor zijn wangedrag na afloop van de verloren Leagues Cup-finale tegen Seattle Sounders. De Uruguayaan moest al zes duels toekijken in de volgende editie van dat toernooi en heeft ook voor de Major League Soccer een schorsing ontvangen.

Suárez kwam vorige week weer eens negatief in het nieuws, toen hij na de met 3-0 verloren finale van de Leagues Cup een staflid van Seattle Sounders bespuugde. De disciplinaire commissie van de Leagues Cup legde hem een schorsing van zes duels op, maar deze is alleen geldig voor de volgende editie van het toernooi.

Artikel gaat verder onder video

De MLS was vrij om de Uruguayaan nog aanvullend te straffen en heeft besloten dit ook te doen. De tuchcommissie van de Amerikaanse competitie heeft Suárez een schorsing van drie duels opgelegd, waardoor de totale straf op negen wedstrijden uitkomt. Inter Miami kan in de komende weken geen beroep doen op de spits in de competitiewedstrijden tegen Charlotte FC, Seattle Sounders en D.C. United.

Op Instagram heeft Suárez na afloop zijn excuses aangeboden voor het spuugincident. “Allereerst wil ik Seattle Sounders feliciteren met hun Leagues Cup-zege. Maar bovenal wil ik mijn excuses aanbieden voor mijn gedrag na afloop van de wedstrijd. Het was een moment van veel spanning en frustratie, waarbij vlak na afloop van de wedstrijd dingen gebeurden die niet hadden mogen gebeuren”, schreef hij. “Dat rechtvaardigt mijn reactie niet. Ik heb een fout gemaakt en bied mijn oprechte excuses aan. Het is niet het beeld dat ik wil schetsen tegenover mijn familie, die lijdt onder mijn fouten, tegenover mijn club, die het ook niet verdient om door zoiets getroffen te worden.”