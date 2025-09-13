Live voetbal

Toptransfer klapt door sociale media: 'Mensen werden boos'

Lucas Paqueta en Fabrizio Romano
Dominic Mostert
13 september 2025, 06:55

Aston Villa was deze zomer dichtbij een opvallende slag op de transfermarkt, maar Lucas Paquetá bleef uiteindelijk toch bij West Ham United. Volgens transferexpert Fabrizio Romano was social media de grote spelbreker.

Manager Unai Emery had de Braziliaanse middenvelder bovenaan zijn verlanglijstje staan. Een huurconstructie met verplichte koopoptie lag op tafel. Toch liep de deal spaak en moest Villa zich op Deadline Day tevredenstellen met huurtransfers van Jadon Sancho (Manchester United) en Harvey Elliott (Liverpool).

Romano legt uit dat het digitale tijdperk in dit geval funest bleek. “Er zijn veel deals die mislukken door berichtgeving op social media”, vertelde hij in de podcast It’s Called Soccer. “Het gaat niet alleen om mij, maar ook om andere uitstekende journalisten die een verhaal kunnen brengen en daarmee een probleem veroorzaken voor de onderhandelingen.”

De Italiaan benadrukt dat het in dit specifieke geval doorslaggevend was. “Ik kan je garanderen dat als er geen social media waren geweest, Paquetá nu een speler van Villa zou zijn”, aldus Romano. “Nu blijft hij bij West Ham, omdat de deal klapte door te vroege lekken, of omdat er in een cruciale fase mensen bij West Ham boos werden.”

Volgens Romano is dit een risico dat steeds vaker meespeelt bij toptransfers. “Dit kan gebeuren. Ik denk dat social media soms echt een probleem is in onderhandelingen. Maar het hoort ook bij het spel. Ik weet zeker dat de gesprekken twee of drie dagen voor het afketsen nog behoorlijk vergevorderd waren.”

Voor Aston Villa was het mislopen van Paquetá een flinke tegenvaller, al wist de club in de sloturen van de markt alsnog de aanval te versterken. Paquetá blijft voorlopig bij West Ham, maar een vertrek komende zomer lijkt daarmee nog altijd niet uitgesloten.

Arena
644 Reacties
33 Dagen lid
1.830 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

"...journalisten die een verhaal kunnen brengen en daarmee een probleem veroorzaken voor de onderhandelingen". Het is aan de orde van de dag. Journalisten met name hebben veel te veel invloed op wat er bij clubs gebeurd omdat ze vrijelijk over vanalles kunnen speculeren en zelfs ronduit misinformatie verspreiden. Zeker één van de redenen dat er wel vaker gedoe is binnen het voetbal.

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
481 Reacties
1.082 Dagen lid
4.836 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Helemaal mee eens. Deals worden gesloopt. En voetballer worden al mentaal gebroken (kijk nu naar Dolberg of Borges) door al die experts met een mening. Geef ze een kans alvorens ze af te kraken. Kritiek mag, maar niet voordat ze de fouten hebben gemaakt. Iets als miskoop bestempelen het is een van de eigenschappen van onze generatie vol met keyboard warriors en virtuele experts.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Lucas Paquetá

Lucas Paquetá
West Ham United
Team: West Ham
Leeftijd: 28 jaar (27 aug. 1997)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
West Ham
3
2
2024/2025
West Ham
33
4
2023/2024
West Ham
31
4
2022/2023
West Ham
28
4

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
14
Burnley
3
-2
3
15
Brentford
3
-2
3
16
West Ham
3
-4
3
17
Newcastle
3
-1
2
18
Fulham
3
-2
2

Complete Stand

