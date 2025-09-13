Toptransfer klapt door sociale media: 'Mensen werden boos'

Aston Villa was deze zomer dichtbij een opvallende slag op de transfermarkt, maar bleef uiteindelijk toch bij West Ham United. Volgens transferexpert Fabrizio Romano was social media de grote spelbreker.

Manager Unai Emery had de Braziliaanse middenvelder bovenaan zijn verlanglijstje staan. Een huurconstructie met verplichte koopoptie lag op tafel. Toch liep de deal spaak en moest Villa zich op Deadline Day tevredenstellen met huurtransfers van Jadon Sancho (Manchester United) en Harvey Elliott (Liverpool).

Romano legt uit dat het digitale tijdperk in dit geval funest bleek. “Er zijn veel deals die mislukken door berichtgeving op social media”, vertelde hij in de podcast It’s Called Soccer. “Het gaat niet alleen om mij, maar ook om andere uitstekende journalisten die een verhaal kunnen brengen en daarmee een probleem veroorzaken voor de onderhandelingen.”

De Italiaan benadrukt dat het in dit specifieke geval doorslaggevend was. “Ik kan je garanderen dat als er geen social media waren geweest, Paquetá nu een speler van Villa zou zijn”, aldus Romano. “Nu blijft hij bij West Ham, omdat de deal klapte door te vroege lekken, of omdat er in een cruciale fase mensen bij West Ham boos werden.”

Volgens Romano is dit een risico dat steeds vaker meespeelt bij toptransfers. “Dit kan gebeuren. Ik denk dat social media soms echt een probleem is in onderhandelingen. Maar het hoort ook bij het spel. Ik weet zeker dat de gesprekken twee of drie dagen voor het afketsen nog behoorlijk vergevorderd waren.”

Voor Aston Villa was het mislopen van Paquetá een flinke tegenvaller, al wist de club in de sloturen van de markt alsnog de aanval te versterken. Paquetá blijft voorlopig bij West Ham, maar een vertrek komende zomer lijkt daarmee nog altijd niet uitgesloten.