Vermoedelijke opstelling Ajax: Heitinga hakt knoop door over spitspositie

Ajax neemt het zaterdag om 16.30 uur in eigen huis op tegen NAC Breda. Na het gelijkspel bij PSV (2-2) vorige week hopen de Amsterdammers tegen NAC weer drie punten bij te kunnen schrijven. Naar verwachting zal John Heitinga twee wijzigingen doorvoeren voor dit duel.

In de voorhoede staat Heitinga voor de lastigste puzzel. Kasper Dolberg heeft in het duel met PSV een buikblessure opgelopen en is daardoor niet inzetbaar als NAC op bezoek komt. Ook geldt Wout Weghorst, die aan het terugkeren is van een blessure, als twijfelgeval. De verwachting is wel dat hij bij de selectie zit, maar niet aan de aftrap verschijnt.

De rol in de spits lijkt tegen NAC te zijn voor Oscar Gloukh. De Israëliër kwam vorige week noodgedwongen op die positie te spelen na het uitvallen van Dolberg en maakte in Eindhoven een uitstekende indruk. Naar verwachting mag hij zich zaterdag vanaf de aftrap laten zien. Gloukh zal waarschijnlijk worden geflankeerd door Oliver Edvardsen en Mika Godts.

Ook in de achterhoede lijkt Heitinga voor een wijziging te kiezen. Anton Gaaei, die afgelopen weekend negentig minuten op de bank bleef, lijkt zich weer op te mogen maken voor een plek in de basis. Dat zou ten koste gaan van Lucas Rosa. De rest van de verdediging bestaat naar verwachting uit Ko Itakura, Youri Baas en Owen Wijndal met Vitezslav Jaros op doel. Het vermoeden is dat het middenveld ongewijzigd blijft, met basisplaatsen voor Youri Regeer, Davy Klaassen en Kenneth Taylor.

Vermoedelijke opstelling Ajax

Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Regeer, Klaassen, Taylor; Edvardsen, Gloukh, Godts.