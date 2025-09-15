Live voetbal

Vermoedelijke opstelling PSV: Bosz wijzigt elftal op twee plekken

Peter Bosz met op de achtergrond het logo van de Champions League
Foto: © Imago/Realtimes
Niels Hassfeld
15 september 2025, 14:01

PSV opent dinsdagavond de Champions League-campagne in eigen huis tegen het Belgische Union Sint-Gillis. Naar verwachting zal Peter Bosz zijn elftal op twee posities wijzigen ten opzichte van de zege bij NEC (3-5) afgelopen weekend.

Armando Obispo kreeg in Nijmegen de voorkeur boven Ryan Flamingo en Yarek Gasiorowski in het centrum van de verdediging. De 26-jarige mandekker moest zich echter na een halfuur al laten vervangen met een hoofdblessure. Op de persconferentie maandag maakte Bosz duidelijk dat Obispo nog niet had getraind en een twijfelgeval is voor het Champions League-duel met de Belgische kampioen. De verwachting is dat Flamingo zijn plek overneemt.

Zaterdag koos Bosz ervoor om aanvoerder Jerdy Schouten naast Obispo in de verdediging te zetten. Naar verwachting zal de controleur dinsdag weer terugkeren naar zijn vertrouwde positie. Dat zal vermoedelijk ten koste gaan van Guus Til op het middenveld. Het gat dat Schouten in dat geval achterlaat in de verdediging, lijkt opgevuld te gaan worden door Gasiorowski.

In de voorhoede heeft Bosz ook geen beschikking over volledig fitte spelers. Waar Ivan Perisic en Ruben van Bommel zeker lijken van hun plek, geldt dat niet voor de spitsen. Zowel Ricardo Pepi als Myron Boadu kunnen de negentig minuten niet volmaken, zo liet Bosz op de persconferentie weten. Naar verwachting kiest de oefenmeester ervoor om te starten met de Amerikaan in de punt van de aanval.

Vermoedelijke opstelling PSV

Kovar; Sildillia, Flamingo, Gasiorowski, Dest; Schouten, Veerman, Saibari; Perisic, Pepi, Van Bommel.

Welk resultaat verwacht jij bij PSV - Union Sint-Gillis?

52 stemmen

PSV - R. Union SG

PSV
18:45
Union Sint-Gillis
Wordt gespeeld op 16 sep. 2025
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Peter Bosz

Peter Bosz
PSV
Team: PSV
Functie: Coach
Leeftijd: 61 jaar (21 nov. 1963)

