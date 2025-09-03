Meer problemen in selectie Vitesse, volgende speler vertrekt: ‘Net op tijd…’

Mikah Hoop speelt komend seizoen voor De Graafschap, zo maken de Superboeren bekend op de officiële kanalen. Het zestienjarige jeugdinternational komt over van Vitesse, dat toevallig vandaag (woensdag) te horen kreeg dat het vooralsnog mag meedoen aan het nieuwe Keuken Kampioen Divisie-seizoen.

Hoop stond er goed op bij meerdere clubs, zo schrijft de club uit Doetinchem. “We zijn trots op het feit dat Mikah voor de Graafschap heeft gekozen. Mede door de kansen die de jeugd bij ons krijgt en door de goede samenwerking met het onderwijs hebben we Mikah kunnen overtuigen”, geeft Hoofd Jeugdopleiding Wouter Stronks aan.

“Op het veld is Mikah een speler die graag zijn tegenstander op zoekt, makkelijk en snel passeert en mede door zijn goede traptechniek scoort hij ook makkelijk. In de verschillende gesprekken die we gevoerd hebben, kwam hij erg gedreven en vol zelfvertrouwen over”, vervolgt Stronks.

De timing van de transfer is opvallend. Zo’n twee uur eerder werd namelijk bekend dat de intrekking van de licentie van Vitesse werd geschorst. De Arnhemmers hebben het turbo-spoedappel namelijk gewonnen, waardoor de club vooralsnog tóch nog mag meedoen aan het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. Het is echter nog maar de vraag met welke ploeg Vitesse op de proppen komt, want op dit moment staan er slechts negen spelers onder contract.

Op sociale media wordt er ludiek gereageerd op het nieuws. "Net op tijd", valt er te lezen in de comments op X en Instagram. "De laatste Hoop van Vitesse toch nog gevlogen…", grapt een ander.