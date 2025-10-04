Vermoedelijke opstelling Ajax: Heitinga grijpt in voor duel met Sparta Rotterdam

Na de flinke oorwassing midweeks in de Champions League tegen Olympique Marseille (4-0) hervat Ajax zaterdagmiddag om 16.30 uur de Eredivisie met een uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Trainer John Heitinga staat onder grote druk en zal met een goed resultaat weg moeten komen bij de geplaagde Rotterdammers. Dit zal de oefenmeester doen met enkele (noodgedwongen) wijzigingen.

De geplaagde Heitinga zag afgelopen dinsdag in de Champions League Youri Regeer en Owen Wijndal uitvallen met blessures, waardoor het tweetal zaterdagmiddag niet van de partij is op Het Kasteel. Daarnaast ontbreekt ook spits Kasper Dolberg nog altijd. Tegenover deze blessuregevallen staat wel de terugkeer van Wout Weghorst, die weer volledig fit is.

Artikel gaat verder onder video

Het Ajax-doel zal op Het Kasteel verdedigd worden door Vitezslav Jaros. Door de blessure van Wijndal schuift Lucas Rosa een stukje op in de defensie. Het ligt in de lijn der verwachting dat de rechtsachter op linksback zal gaan spelen, wat betekent dat Anton Gaaei terugkeert in de basis als rechtsback. Het centrum zal in Rotterdam waarschijnlijk gevormd worden door Ko Itakura en Youri Baas

Op het middenveld gaat Heitinga flink wat veranderingen doorvoeren. Regeer kan niet in actie komen en zal mogelijk vervangen worden door Jorthy Mokio, die dat in Marseille ook verdienstelijk deed. Het middenveld wordt waarschijnlijk compleet gemaakt door Kenneth Taylor en Oscar Gloukh. Dit zou betekenen dat aanvoerder Davy Klaassen genoegen zal moeten nemen met een plekje op de bank.

In de aanval keert waarschijnlijk Wout Weghorst weer terug in de basis. De spits moest de afgelopen twee wedstrijden laten schieten vanwege een blessure, maar is inmiddels weer volledig fit. Het ligt in de lijn der verwachting dat Steven Berghuis en Mika Godts de boomlange goaltjesdief vanaf de flanken zullen moeten voorzien van de broodnodige aanvoer.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Rosa; Mokio, Taylor, Gloukh, Berghuis, Weghorst, Godts.

➡️ We kunnen je hulp goed gebruiken! Stem hier op FCUpdate als website van het jaar en maak kans op prachtige prijzen!