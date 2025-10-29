Naast Feyenoord heeft FC Utrecht ook een boete gekregen van de UEFA. De FC Utrecht-supporters hadden vuurwerk afgestoken in het uitvak in Freiburg. De voetbalbond heeft daarom een geldstraf en een voorwaardelijke straf opgelegd.

FC Utrecht speelde op donderdag 23 oktober een uitduel in de Europa League. De reis ging naar SC Freiburg, maar de ploeg keerde terug met nul punten. De ruststand van 2-0 was ook de einduitslag. Yuito Suzuki en Vincenzo Grifo wisten te scoren voor de Duitse club. FC Utrecht wist geen vuist te maken en ging doelpuntloos terug naar de Domstad.

Naast het verlies krijgt FC Utrecht ook straf. De meegereisde supporters hadden vuurwerk meegenomen en afgestoken. De UEFA kreeg dit door en besloot om de uitclub onder andere een boete op te leggen.

De boete bedraagt 15 duizend euro. Utrecht wordt daarnaast in de gaten gehouden met een voorwaardelijke straf. Als er binnen twee jaar opnieuw een incident plaatsvindt, zal de ploeg van Ron Jans zonder uitsupporters spelen in een Europese wedstrijd.

FC Utrecht zal de uitsupport echter nog hard nodig hebben. Met een 35e plek van de 36 deelnemers in de Europa League staan de Domstedelingen er slecht voor. Er werd nog geen enkel punt gepakt. Op 6 november zijn er nieuwe kansen om punten te halen in de Europese competitie. De Portugese club FC Porto komt dan op bezoek.