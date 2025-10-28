VfL Wolfsburg heeft zich dinsdagavond in eigen huis geblameerd door met 0-1 te verliezen van Holstein Kiel uit de 2. Bundesliga in de tweede ronde van de DFB-Pokal. Een vroege rode kaart voor Nederlander Jenson Seelt leidde de nederlaag voor de ploeg van Paul Simonis in, waardoor hij verder onder druk komt te staan.

Nadat Wolfsburg afgelopen weekend eindelijk weer eens had gewonnen, 0-1 op bezoek bij Hamburger SV, hoopte Simonis dat zijn ploeg daar tegen 2. Bundesliga-ploeg Holstein Kiel een vervolg aan kon geven in de tweede ronde van de DFB-Pokal. De opgave werd echter al vroeg in de wedstrijd heel lastig, aangezien Seelt in minuut 36 zijn tweede gele kaart kreeg.

Vlak voor rust kwamen de bezoekers uit Kiel op voorsprong. Vinicius Souza maakte een overtreding op Adrián Kaprálik, waarna scheidsrechter Florian Exner naar de stip wees. Alexander Bernhardsson ging achter de bal staan en liet doelman Marius Müller kansloos: 0-1. In de tweede helft probeerde de ploeg van Simonis nog wel van alles om op gelijke hoogte te komen, maar slaagde daar niet in. Daardoor is de tweede ronde van de DFB-Pokal dit seizoen het eindstation.

Simonis verder onder druk

De nederlaag in de beker komt op een slecht moment voor Simonis. Hoewel er afgelopen weekend wel werd gewonnen bij HSV, was men over het vertoonde spel absoluut niet te spreken. Na vier opeenvolgende nederlagen verschafte de zege de Nederlander weer wat lucht, maar de nieuwe blamage in eigen huis zorgt ervoor dat de druk op de trainer weer flink toeneemt.