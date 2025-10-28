Johan Derksen zou het de normaalste zaak van de wereld vinden als er meer wedstrijden in het buitenland worden gespeeld. Het zou de clubs namelijk veel geld opleveren, waarmee de 'astronomische bedragen' die voetballers krijgen terugverdiend kunnen worden.

Steeds meer competities opperen het idee om hun wedstrijden in het buitenland aan de man te brengen. Zo zou het competitieduel tussen FC Barcelona en Villarreal in Miami afgewerkt worden, maar hier ging een streep doorheen na bezwaren van meerdere clubs en spelers. Naar verluidt zou het Serie A-duel tussen AC Milan en Como in Australië afgewerkt worden.

Derksen vindt dat helemaal niet gek. "Kijk, die voetballers verdienen astronomische bedragen. Er worden filmstersalarissen betaald. Die salarissen moeten terugverdiend worden", stelt de analist in de podcast Groeten uit Grolloo. "Door in dat soort landen te spelen, krijgt zo’n club natuurlijk heel veel geld. Dat geld hebben ze aan het eind van de maand nodig om de salarissen te kunnen betalen."

"Een profvoetballer moet spelen wanneer het publiek bereid is om de wedstrijd te bezoeken. Nederlandse spelers zeuren altijd en zeggen dat ze niet tijdens kerst willen spelen omdat het een familiefeest is. Dat is niet zo: met kerst zit iedereen zich dood te vervelen", gaat Derksen verder. "Als er dan een voetbalwedstrijd is, kunnen mensen daarheen. Je ziet het in Engeland: het hoogtepunt van de Engelse competitie is het kerstweekend. Nederlandse voetballers moeten zich realiseren dat het niet om hen en hun salarissen draait, maar dat ze ook voor de club hun geld moeten terugverdienen. Al moeten ze op de Noordpool voetballen; ze moeten niet zeuren", besluit hij.