Een opvallende keuze in het Eredivisie-programma: PSV speelt vrijdagavond om 20.00 uur tegen Fortuna Sittard. Topclubs spelen zelden op vrijdag, en dat roept de vraag op: waarom nu wel?

De Eindhovenaren zijn normaal gesproken vaste prik op de zaterdagavond of zondagmiddag. Toch komt PSV nu voor de derde keer in zeven jaar tijd uit op een vrijdagavond. De reden? Meer rusttijd voorafgaand aan de volgende Champions League-wedstrijd.

Extra hersteltijd voor Europese campagne

Artikel gaat verder onder video

De KNVB heeft in overleg met alle Eredivisieclubs afgesproken dat ploegen met Europese verplichtingen meer rust krijgen rondom hun duels in de Champions League, Europa League of Conference League. PSV reist volgende week af naar Griekenland, waar dinsdag Olympiakos wacht. Door het competitieduel met Fortuna een dag naar voren te schuiven, krijgt de ploeg van Peter Bosz extra voorbereidingstijd.

Die rust kan goed van pas komen. PSV verkeert in uitstekende vorm, maar de Champions League vraagt veel van de selectie. De ploeg won in de vorige speelronde overtuigend van SSC Napoli, en hoopt in Griekenland de volgende stap te zetten richting de knock-outfase.

Met vier punten uit de eerste drie duels liogt PSV momenteel op koers, maar er is nog werk aan de winkel. De nummers negen tot en met 24 in de groepsfase spelen bovendien voor een play-offticket, waardoor elk punt telt.