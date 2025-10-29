Paul Simonis en VfL Wolfsburg krijgen flinke kritiek in de Duitse media. Simonis werd met zijn ploeg dinsdagavond uitgeschakeld in de DFB-Pokal. Hoelang het hoofdstuk-Simonis in Wolfsburg nog duurt, is de vraag.

Er leek nog een sprankje hoop toen Die Wölfe afgelopen weekend met 0-1 wonnen van Hamburger SV in Noord-Duitsland. Daarvoor had de oud-trainer van Go Ahead Eagles zeven wedstrijden op rij niet gewonnen. De zege op HSV was pas de tweede overwinning in de Bundesliga.

Dinsdagavond volgde echter een nieuw dieptepunt voor de Zuid-Hollander. In eigen huis verloor Wolfsburg met 0-1 van 2. Bundesliga-club Holstein Kiel. In de 36ste minuut kreeg de Nederlandse verdediger Jenson Seelt een tweede gele kaart en mocht hij vroegtijdig gaan douchen. Zes minuten later scoorde Alexander Bernhardsson het enige doelpunt van de wedstrijd via een penalty voor de bezoekers uit Kiel.

Verschillende Duitse kranten waren snoeihard. “Wat de zichtbaar aangeslagen Nederlander te zien kreeg, was futloos en zonder plan. Wéér eens. Net als bij de 1-3 in Augsburg. En net als bij de 0-3 tegen Stuttgart. Wat sommige spelers in de eerste helft lieten zien, grensde aan werkweigering”, schrijft de Wolfsburger Allgemeine Zeitung.

De krant noemt de situatie zelfs zorgwekkend. “Al na tien officiële wedstrijden moet worden vastgesteld: in vergelijking met de afgelopen drie à vier jaar, waarin er bij de club uit Nedersaksen ook al veel misging, is er niets verbeterd. Integendeel: de situatie is zorgwekkender dan ze in lange tijd is geweest”, aldus de krant uit Wolfsburg.

Technisch directeur Peter Christiansen heeft echter nog vertrouwen in de Nederlandse trainer. “We willen deze moeilijke periode doorkomen samen met Paul. Spelers dragen ook verantwoordelijkheid, ik verwacht dat ze alles geven op het veld”, zegt de Deense directeur tegen een Duits medium. De Leidschendammer zal zondag in ieder geval weer voor de dug-out van de groen-witte ploeg staan.

Ondertussen gonzen de geruchten over een mogelijke opvolger al in de Duitse media. Marco Rose, oud-trainer van RB Leipzig en Borussia Dortmund, wordt meerdere keren genoemd. Simonis zelf blijft nuchter. “Ik ben hier morgen weer om zeven uur om de wedstrijd te analyseren. Duidelijk is dat het niet goed is voor een groep als je zoveel wedstrijden verliest. Het was van onze kant een heel slechte eerste helft. We hadden te weinig energie en waren slecht aan de bal.”