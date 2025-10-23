is een groot vraagteken bij FC Barcelona voor de Clásico van komende zondag tegen Real Madrid. Diverse Spaanse media melden dat de middenvelder naar verluidt een virus onder de leden heeft.

De Jong was afgelopen dinsdag nog invaller in het met 6-1 gewonnen Champions League-duel met Olympiakos. De 28-jarige jarige Oranje-international kwam na een klein uur spelen binnen de lijnen voor Dro Fernandez. Op donderdag heeft De Jong echter niet mee kunnen trainen bij de ploeg van trainer Hansi Flick. Volgens diverse Spaanse media is hij ziek.

Artikel gaat verder onder video

De voormalig Ajacied verscheen nog wel op het trainingscomplex van FC Barcelona, maar werd vervolgens weer naar huis gestuurd door de medische staf. Dat geldt ook voor Andreas Christensen. Achter beide namen staat een groot vraagteken voor de Clásico tegen Real Madrid, al lijkt FC Barcelona positief gestemd. Ferran Torres en Raphinha hebben de donderdagtraining volledig meegedaan bij FC Barcelona en zijn volledig hersteld van hun blessures. Ze kunnen hun opwachting dan ook maken tegen Real Madrid.

Wel heeft Flick tegen Real Madrid te maken met een vijftal afwezigen. Marc-André ter Stegen, Joan García, Gavi, Robert Lewandowski en Dani Olmo zijn niet van de partij. De aftrap van El Clásico is zondagmiddag om 16.15 uur in Estadio Santiago Bernabéu.