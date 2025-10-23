Live voetbal

El Clásico op losse schroeven voor Frenkie de Jong vanwege virus

Frenkie de Jong schreeuwt richting zijn ploeggenoten bij Barcelona
Foto: © Imago
0 reacties
Maurice Mazenier
23 oktober 2025, 15:20

Frenkie de Jong is een groot vraagteken bij FC Barcelona voor de Clásico van komende zondag tegen Real Madrid. Diverse Spaanse media melden dat de middenvelder naar verluidt een virus onder de leden heeft.

De Jong was afgelopen dinsdag nog invaller in het met 6-1 gewonnen Champions League-duel met Olympiakos. De 28-jarige jarige Oranje-international kwam na een klein uur spelen binnen de lijnen voor Dro Fernandez. Op donderdag heeft De Jong echter niet mee kunnen trainen bij de ploeg van trainer Hansi Flick. Volgens diverse Spaanse media is hij ziek.

Artikel gaat verder onder video

De voormalig Ajacied verscheen nog wel op het trainingscomplex van FC Barcelona, maar werd vervolgens weer naar huis gestuurd door de medische staf. Dat geldt ook voor Andreas Christensen. Achter beide namen staat een groot vraagteken voor de Clásico tegen Real Madrid, al lijkt FC Barcelona positief gestemd. Ferran Torres en Raphinha hebben de donderdagtraining volledig meegedaan bij FC Barcelona en zijn volledig hersteld van hun blessures. Ze kunnen hun opwachting dan ook maken tegen Real Madrid.

Wel heeft Flick tegen Real Madrid te maken met een vijftal afwezigen. Marc-André ter Stegen, Joan García, Gavi, Robert Lewandowski en Dani Olmo zijn niet van de partij. De aftrap van El Clásico is zondagmiddag om 16.15 uur in Estadio Santiago Bernabéu.

❗️Klaar met algoritmes die bepalen wat je ziet? Volg FCUpdate nu zélf op Google Discover.

➡️ Meer FC Barcelona nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Javier Tebas

Tebas reageert geïrriteerd op geannuleerde wedstrijd in VS en noemt tegenstanders ‘bekrompen’

  • Gisteren, 18:11
  • Gisteren, 18:11
Frenkie de Jong

Villarreal – Barcelona toch niet in Miami, LaLiga rouwt

  • di 21 oktober, 22:06
  • 21 okt. 22:06
Frenkie de Jong als speler van FC Barcelona

Spaanse media loven Frenkie na 'gouden assist' voor Barcelona

  • zo 19 oktober, 07:25
  • 19 okt. 07:25
7 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Real Madrid - Barcelona

Real Madrid
16:15
Barcelona
2,00
4,20
3,40
Wordt gespeeld op 26 okt. 2025
Competitie: LaLiga
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Frenkie de Jong

Frenkie de Jong
Barcelona
Team: Barcelona
Leeftijd: 28 jaar (12 mei 1997)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Barcelona
7
0
2024/2025
Barcelona
26
2
2023/2024
Barcelona
20
2
2022/2023
Barcelona
33
2

Meer info

Stand LaLiga 2025/2026

LaLiga
GS
DS
PT
1
Real Madrid
9
11
24
2
Barcelona
9
14
22
3
Villarreal
9
6
17
4
Atlético
9
6
16
5
Betis
9
5
16

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel