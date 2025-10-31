Live voetbal 1

Van Persie doet geheimzinnig over basisplaats Steijn: 'Hij zit bij de selectie'

Maurice Mazenier
31 oktober 2025, 16:09

Het is nog allerminst zeker of Feyenoord-aanvoerder Sem Steijn tegen FC Volendam terugkeert in de basis. Trainer Robin van Persie wilde daar op de persconferentie voorafgaand aan het Eredivisieduel weinig over loslaten. Sterker nog: de oefenmeester trok een rookgordijn op.

Feyenoord maakte afgelopen zomer een recordsom van tien miljoen euro over naar FC Twente om Steijn los te weken. De topscorer van afgelopen seizoen in de Eredivisie veroverde direct een basisplaats in De Kuip en kreeg daarnaast de aanvoerdersband van Robin van Persie. Afgelopen weekend, toen PSV op bezoek kwam (2-3 nederlaag), moest de middenvelder echter op de bank beginnen. In de 88ste minuut kwam Steijn als invaller binnen de lijnen.

Of Steijn tegen FC Volendam wel weer terugkeert in de Feyenoord-basis? "Hij zit bij de selectie", aldus Van Persie, die zich er niet verder over uit wilde laten. "Ik heb aan hem uitgelegd waarom hij niet speelde en dat heb ik ook aan de media gedaan. Het was onderdeel van ons gameplan tegen PSV, dat heb je kunnen zien. We hebben nog een keer samen de actiepunten besproken en daar we werken er iedere dag aan. Hij heeft de ruimte om daarin te verbeteren."

Steijn is aanvoerder van Feyenoord, maar een aanvoerdersband betekent volgens Van Persie niet dat een speler ook altijd in de basis zal moeten staan. "Steijn is ook aanvoerder als hij niet in de basis staat", vervolgt de coach, die ook aangeeft dat zoiets bij meerdere clubs gebeurt. "Daarvoor hoef je niet in de basis te staan, dan ben je nog steeds een leider of aanvoerder."

Overigens lijkt het wel aannemelijk dat Steijn in de basis zal beginnen, aangezien Van Persie door de blessures van Oussama Targhalline en Jakub Moder niet heel veel keuze heeft. Mede omdat Quinten Timber nog geen hele wedstrijd kan spelen. "Een helft tegen PSV was al op het randje", besluit Van Persie. Naast Steijn en Timber heeft de oefenmeester nog de beschikking over In-Beom Hwang, Luciano Valente.

Tsja 1 ding is zeker, als je tot aanvoerder benoemd wordt dan gaat je hoofd altijd op het hakblok bij van persie. Eerst Timber geslachtofferd, nu Steijn, who's next? Lijkt mij geen veilige werkomstandigheden om in te werken. Waar is de cultuurbewaker als je hem nodig hebt? Ibiza?

