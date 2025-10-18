Er was vrijdagavond een opvallend moment tijdens de uitzending van Vandaag Inside. Ter ere van de winst van de Gouden Televizier-Ring nam gastheer Geert Wilders een taart mee voor de hoofdrolspelers. Toen René van der Gijp een mes ging halen om de taart aan te snijden, volgden er grappen over de beveiliging van de PVV-leider, die al 21 jaar onder bescherming leeft.

Wilders had Wilfred Genee, Johan Derksen en Van der Gijp een taart beloofd bij winst van de prestigieuze televisieprijs. Hoewel de taart al op tafel stond, ontbrak een mes. Van der Gijp besloot deze te halen en liet Wilders – enigszins ludiek – weten dat hij zich geen zorgen hoefde te maken.

Artikel gaat verder onder video

“Kijk uit met dat mes, anders komen er dadelijk weer vier van die bewakers op je af”, grapte Van der Gijp. “Laat dat mes maar liggen! Ik haal het wel. Je hebt van mij niks te duchten,” voegde de oud-voetballer lachend toe. Wilfred Genee richtte zich op zijn beurt tot de bewaking van Wilders: “Hij gaat nu een mes halen. Wel een groot mes.”

Toen Van der Gijp terugkwam met het mes, zei hij: “Het is wel een flinke! Die bewaker wordt helemaal gek.” Wilders kon erom lachen en sneed de taart aan. Daarna werd Genee even serieus: “We maken er nu grappen over, maar wat doet dat dagelijks met je?”

Wilders antwoordde openhartig: “Je weet nooit of je het einde van de dag haalt, daar komt het op neer. Het is niet iedere dag zo erg, maar het is heel vervelend om in te leven.”

Bekijk hieronder het hele fragment uit Vandaag Inside:

VIDEO: René van der Gijp haalt mes om taart te snijden: 'Die bewaker van Wilders wordt helemaal gek!'