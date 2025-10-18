Johan Derksen weet wel waarom Paul Römer met een behoorlijk zure reactie kwam toen Vandaag Inside donderdag voor de tweede keer werd onderscheiden met de Gouden Televizier-Ring. "Hij heeft ons nooit vergeven dat we hem 'Baantjer junior' noemden", zegt De Snor in de vrijdaguitzending van VI.

Donderdag werd in Koninklijk Theater Carré bekendgemaakt dat Vandaag Inside veertien jaar na dato (toen nog als Voetbal International) opnieuw met de belangrijkste televisieprijs van Nederland is onderscheiden. Met maar liefst 74 procent van de stemmen liet de talkshow de andere overgebleven genomineerden (Woeste Grond en Het Jachtseizoen: Most Wanted) ver achter zich.

Römer, tussen 2019 en 2024 de directeur van Talpa Network, plaatst in zijn column in mediaplatform Spreekbuis een grote kanttekening bij de zege van VI. De bestuurder 'condoleerde' organisator AVROTROS met wat hij de 'afwaardering' van de Ring noemt. "Was het ooit de prijs van de kijker, nu is het de prijs van degene die de kijker het best weet te mobiliseren", aldus Römer, die stelt dat de twee uur durende live-uitzending van VI tijdens de uitreiking 'aan competitievervalsing grenst'. "De prijs der prijzen is daarmee gedevalueerd, en dat is eeuwig zonde."

De vrijdaguitzending van Vandaag Inside staat voornamelijk in het teken van de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen, aangezien PVV-leider Geert Wilders te gast is. Toch komt ook de gewonnen Ring uiteraard aan bod. Studiogast Aran Bade haalt de column van Römer aan: "Hij stelt dat de prijs gekaapt is door jullie, maar het gaat uiteindelijk om de mensen die willen stemmen. Dat geldt voor de heer Wilders, maar ook voor jullie", aldus Bade.

"Paul Römer heeft ons nooit vergeven dat wij hem 'Baantjer junior' noemden", reageert Derksen, verwijzend naar de politieserie waarin Römers vader Piet jarenlang de hoofdrol speelde. René van der Gijp corrigeert Derksen gelijk: "Jij! Jij noemde hem vanuit het niets Baantjer junior. Ik kwam niet meer bij!", lacht de oud-voetballer. "Ook toen hij hier nog werkte gaf hij ons alleen maar katten", weet Derksen nog.