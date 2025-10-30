Live voetbal

Hoog bezoek: PSV eert Harrie Lavreysen vrijdagavond

30 oktober 2025, 23:21

PSV krijgt vrijdagavond tijdens het duel met Fortuna Sittard een bijzondere gast op bezoek. Meervoudig wereld- en olympisch kampioen baanwielrennen Harrie Lavreysen wordt in de rust gehuldigd in het Philips Stadion voor zijn ongekende prestaties in Chili, waar hij onlangs vier wereldtitels aan zijn palmares toevoegde.

De 28-jarige Lavreysen, is al jaren een trouwe supporter van PSV en volgt de club op de voet. Wanneer zijn topsportagenda het toelaat, is hij bij kampioensfeesten van de partij. Vrijdag zal het Lavreysen zelf zijn die wordt geëerd, meldt journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad.

Met inmiddels twintig wereldtitels en vijf gouden olympische medailles is Lavreysen sinds 2024 de succesvolste Nederlandse olympiër aller tijden. Alleen Ireen Wüst evenaart dat aantal gouden plakken, maar Lavreysen wil door tot de Spelen van 2028 in Los Angeles.

