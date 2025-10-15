Live voetbal

Jorrel Hato enige Nederlander op shortlist Golden Boy-award

Jorrel Hato in het shirt van Chelsea
Foto: © Imago
Frank Hoekman
15 oktober 2025

Jorrel Hato is als enige Nederlander nog in de race voor de Golden Boy Award. Tuttusport, dat de verkiezing organiseert, heeft woensdag de 25-koppige shortlist met kanshebbers bekendgemaakt.

De Golden Boy Award wordt sinds 2003 uitgereikt aan de beste voetballer op de Europese velden onder de 21 jaar. Toenmalig Ajax-talent Rafael van der Vaart werd destijds de allereerste winnaar van de prestigieuze prijs. In 2018 werd Matthijs de Ligt de tweede - en voorlopig laatste - Nederlander die er met de award vandoor ging. In 2024 ging de prijs naar Lamine Yamal, de sterspeler van FC Barcelona.

Tuttosport heeft woensdag de namen van de 25 spelers die in 2025 kans maken op de Golden Boy Award bekendgemaakt. Hato (19), die Ajax afgelopen zomer voor Chelsea verruilde, is daarop de enige Nederlander, al had ook Dean Huijsen (Real Madrid) voor Oranje kunnen spelen. De zoon van oud-prof Donny Huijsen koos afgelopen jaar echter definitief voor een interlandcarrière voor Spanje, het land waar hij het grootste deel van zijn leven woonachtig was.

Shortlist Golden Boy Award 2025

Pau Cubarsí (FC Barcelona)
Desiré Doué (Paris Saint-Germain)
Dean Huijsen (Real Madrid)
Kenan Yildiz (Juventus)
Myles Lewis-Skelly (Arsenal)
Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain)
Arda Güler (Real Madrid)
Franco Mastantuono (Real Madrid)
Ethan Nwaneri (Arsenal)
Jorrel Hato (Chelsea)
Geovany Quenda (Sporting CP)
Estevão (Chelsea)
Leny Yoro (Manchester United)
Senny Mayulu (Paris Saint-Germain)
Nico O'Reilly (Manchester City)
Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen)
Victor Froholdt (FC Porto)
Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur)
Archie Gray (Tottenham Hotspur)
Mamadou Sarr (RC Strasbourg)
Jobe Bellingham (Borussia Dortmund)
Francesco Pio Esposito (Internazionale)
Rodrigo Mora (FC Porto)
Giovanni Leoni (Liverpool)
Aleksandar Stankovic (Club Brugge)

Wieke Kaptein en Lily Yohannes in de race voor Golden Girl

Bij de vrouwen wordt sinds 2022 de Golden Girl award uitgereikt. Daarvoor is met Wieke Kaptein (20, Chelsea) één Nederlandse kandidaat bij de beste tien gezet door Tuttosport. Ook Lily Yohannes (18, Olympique Lyon) vindt haar naam daarop terug. De middenvelder woonde vanaf haar tweede levensjaar in Nederland en brak op jonge leeftijd door bij Ajax, maar speelt haar interlands voor de Verenigde Staten.

Je vraagt je af hoe zo'n selectie tot stand komt. Leuk iig voor Hato, maar winnen zal hij hem niet.

