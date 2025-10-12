Live voetbal

Kian Visser voetbalt voor gehandicapt zusje: 'Ik ben heel blij met haar'

Kian Visser Cambuur
Foto: © Imago
Mingus Niesten
12 oktober 2025, 07:25

Kian Visser is momenteel, na een omweg in de voetbalpiramide, spits van Cambuur. Op 6 september maakte hij zijn eerste doelpunt voor de club, tegen Willem II. Tegenover ESPN vertelt hij dat hij voor zijn gehandicapte zusje speelt.

"Ik wilde profvoetballer worden en haar beter maken met het geld dat ik zou verdienen", stelt hij in gesprek met de sportzender. Toch is Visser ondertussen tot andere inzichten gekomen. "Natuurlijk wil ik dat nog steeds, maar het is niet realistisch. Sterker nog, het kan niet. Ze zal altijd zo blijven, ik ben echt heel blij met haar. Ze maakt mij gelukkig en zal altijd een bron van inspiratie blijven. Nu ik bij Cambuur speel, zit ze tijdens de wedstrijden lekker droog in het stadion. Dat was op de amateurvelden wel anders."

Visser heeft het in het interview ook over een andere inspiratiebron, zijn dochter. Een ding ontbreekt er nog in haar kledingkast: een shirt van Cambuur. "Ik moet zorgen dat ik nog een tijdje profvoetballer blijf", lacht Visser. "Nu zijn onze tenues er nog niet in haar maat."

De spits is geen vaste waarde bij de huidige nummer twee van de KKD en moet zich tijdens invalbeurten bewijzen. "Ik groei mee met het niveau en zit lekker in mijn vel. Nu moet ik speelminuten krijgen en mijzelf laten zien." Het contract van Visser loopt komende zomer af: de aanvaller geeft dan ook aan te hopen op een verlenging.

Kian Visser

Kian Visser
SC Cambuur
Team: Cambuur
Leeftijd: 23 jaar (5 dec. 2001)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Cambuur
7
1
2022/2023
IJsselmeervoge
16
3

Meer info

Stand Keuken Kampioen Divisie 2025/2026

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
1
Cambuur
11
11
26
2
ADO
9
20
25
3
Jong PSV
10
8
20
4
Roda
10
1
18
5
Den Bosch
10
3
17

Complete Stand

