De KNVB heeft nieuwe richtlijnen opgesteld om te voorkomen dat wedstrijden te vaak stilgelegd moeten worden vanwege medische situaties op de tribune. Dit probleem doet zich bijna wekelijks voor, zo meldt manager competitiezaken bij de KNVB Jan Bluyssen aan het Algemeen Dagblad.

De bond wil dat scheidsrechters voortaan de mogelijkheid krijgen om door te spelen, tenzij de situatie echt ernstig is. "Ik heb voor mijn komst naar de KNVB acht jaar bij NEC gewerkt", zegt Bluyssen. "In die periode heb ik volgens mij eenmaal een medische noodsituatie op de tribune meegemaakt. Nu worden wedstrijden bijna wekelijks stilgelegd." Het is niet per se zo dat er daadwerkelijk meer medische situaties zijn op de tribunes, maar het publiek een manier gevonden om de aandacht te trekken van de spelers en scheidsrechters. Zo werden er vorig seizoen bij sc Heerenveen - Feyenoord bekers op het veld gegooid, waarna het duel werd stilgelegd.

Stilleggen alleen bij 'levensbedreigende situaties'

Clubs kregen de ruimte om wedstrijden stil te laten leggen bij een medische situatie op de tribunes, maar daar komt nu verandering in, kondigt Bluyssen aan. Volgens de manager competitiezaken is het stilleggen van de wedstrijd vaak onnodig en duurt de onderbreking ook nog eens te lang. In 'levensbedreigende situaties' zullen wedstrijden nog wel worden stilgelegd. "Maar er zijn nu veel situaties die snel onder controle te krijgen zijn. Daar hoeft een wedstrijd niet voor te worden onderbroken. En de spelers op het veld hoeven ook niet te wachten tot iemand in de ambulance ligt. Dat gaan we benadrukken."

Stewards inseinen sneller dan hulp vanaf het veld

Bluyssen laat weten dat stadions juist zo zijn ingericht dat hulp snel ter plaatse kan zijn zonder het spel stil te leggen. "Stewards zien het in het vak waar ze staan of krijgen het te horen, die leggen razendsnel contact met de commandoruimte en dan kunnen er snel hulpdiensten die kant opgestuurd worden. Dan kan ook snel worden ingeschat hoe de situatie daadwerkelijk is", legt hij uit. Ook is dit volgens de KNVB-functionaris efficiënter dan hulp die van het veld komt, zo werd zondag bij Feyenoord - PSV duidelijk. "De clubarts van PSV wilde assistentie verlenen, maar er zit een gracht achter het doel dus kom je niet zomaar op het vak. Vaak is de hulp er gewoon sneller als stewards worden geïnformeerd."