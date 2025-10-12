Hans Kraay junior heeft geen vertrouwen in het zogenaamde ‘droommiddenveld’ van Oranje, bestaande uit , en . Volgens de analist moet Ronald Koeman kiezen tussen Reijnders en Gravenberch naast De Jong en werkt het middenveld beter als ervoor staat.

Velen omschrijven het middenveld bestaande uit Gravenberch, De Jong en Reijnders als het ‘droommiddenveld’ van Oranje, maar daar is Kraay het niet mee eens, zo laat hij weten in de voorbeschouwing op Nederland - Finland op ESPN. Voor het duel van zondag heeft Koeman gekozen voor Kluivert in plaats van Reijnders. Dat vindt Kraay een ‘heel logische’ beslissing. “Ik vind dat je Reijnders of Gravenberch kunt opstellen naast Frenkie, niet allebei.”

Presentator Milan van Dongen vraagt Kraay of dat betekent dat hij geen vertrouwen heeft in het ‘droommiddenveld’. “Het droommiddenveld is voor heel veel mensen Frenkie links in de controle, Gravenberch rechts in de controle en Reijnders daarvoor”, somt de analist op. “Dan speel je tegen goede landen als Frankrijk, Duitsland, Engeland en straks op het WK Argentinië en Brazilië… Dan kan het prima met Reijnders ervoor.”

In de kwalificatiecyclus is dat volgens Kraay echter niet het geval. “Als het een beetje dichtbevolkt is… Je zag het tegen Malta: Reijnders was niet in zijn beste doen in de drukte”, blikt de oud-voetballer terug op het duel van afgelopen week. “Het moment dat Kluivert erin kwam en hij ging een plekje terug, was het weer een hele andere Reijnders.”

