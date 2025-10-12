Van Dijk, Memphis, Reijnders en Van Hecke op scherp bij Nederlands elftal

Het Nederlands elftal speelt zondagavond in de Johan Cruijff ArenA tegen Finland. In het Scandinavische land werd een 0-2 overwinning geboekt, nu wacht voor de mannen van Koeman een thuiswedstrijd tegen de Finnen. , , en riskeren een schorsing bij een gele kaart.

Het viertal staat namelijk op scherp voor de thuiswedstrijd tegen Finland. Gedurende de WK-kwalificatie zorgen twee gele kaarten direct voor een schorsing. Reijnders en Van Hecke kregen tijdens het uitduel tegen Finland een gele kaart, terwijl Van Dijk en Memphis afgelopen donderdag tegen Malta een gele prent ontvingen.

Mochten Van Dijk, Memphis, Reijnders of Van Hecke zondagavond in de Johan Cruijff ArenA alsnog worden bestraft met een gele kaart, dan zijn ze geschorst voor het uitduel met Polen van volgende maand. Oranje neemt het op 14 november in Warschau op tegen de huidige nummer twee van de kwalificatiegroep. Het heenduel tussen Nederland en Polen eindigde in 1-1.

Ook Noa Lang staat op scherp vanwege een gele kaart in de thuiswedstrijd tegen Malta, maar de buitenspeler van Napoli zit niet bij de selectie van het Nederlands elftal en loopt daarom geen gevaar. Tegenstander Finland heeft voor vanavond al te maken met een schorsing. Verdediger Robert Ivanov kreeg tegen Litouwen geel, wat zijn tweede kaart in de WK-kwalificatiecyclus was. Daardoor is hij automatisch geschorst voor het duel van zondagavond.

