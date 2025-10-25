is zaterdagavond bij FC Volendam - Heracles Almelo na bijna een uur spelen met zijn tweede gele kaart van het veld gestuurd. De Duitser ging in het strafschopgebied van de thuisploeg heel gewillig naar het gras en Danny Makkelie toonde hem daarvoor zijn tweede kaart van de wedstrijd.

Engels kreeg in de blessuretijd van de eerste helft zijn eerste gele kaart. De vleugelspeler ging zijn man voorbij en ging vervolgens naar het gras, maar Makkelie zag er geen overtreding in. Toen Engels vervolgens in woord en gebaar zijn onvrede kenbaar maakte, besloot de arbiter hem een gele kaart te tonen.

Artikel gaat verder onder video

In de tweede helft werd Heracles steeds wanhopiger. Nadat een treffer van Engels in minuut 51 bij een stand van 2-0 voor Volendam was afgekeurd door de VAR wegens buitenspel, ging de Duitser zeven minuten later op avontuur richting het strafschopgebied van Volendam. Toen een tegenstander in zijn buurt kwam, besloot Engels om theatraal naar het gras te gaan in een poging een strafschop te versieren. Daar trapte Makkelie niet in en hij gaf de Heraclied zijn tweede gele kaart van de wedstrijd. Aan Engels was duidelijk te zien dat hij wist dat hij fout zat en zonder enig protest verliet hij het veld.