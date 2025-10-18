Live voetbal 25

Dick Schreuder verklaart wisselbeurt Önal: 'Hij was te laat'

Dick Schreuder voorafgaand aan NEC-Twente bij de desk van ESPN met Pascal Kamperman en Anco Jansen
Foto: © ESPN
0 reacties
Frank Hoekman
18 oktober 2025, 16:29

Basar Önal vindt zichzelf zaterdagmiddag terug op de reservebank van NEC, dat het in eigen huis opneemt tegen FC Twente. Trainer Dick Schreuder opteert voor Virgil Misidjan en komt voor de camera's van ESPN met een duidelijke verklaring: Önal kwam op de wedstrijddag te laat.

Verslaggever Pascal Kamperman vraagt Schreuder voor de wedstrijd waarom Misidjan tegen Twente de voorkeur krijgt. "Dat was simpel, Önal was te laat. Wanneer? Hij was vandaag te laat, dus daarom start hij niet", legt de trainer uit. Kamperman stipt aan dat er veel files rondom het Goffertstadion staan, waardoor de aftrap van het duel tussen NEC en Twente zelfs met een kwartier is uitgesteld. "Daar kan ik ook niets aan doen. Ik was op tijd hierzo", reageert de trainer.

Volg hier LIVE de Eredivisiewedstrijden van zaterdag 18 oktober

Artikel gaat verder onder video

Kamperman vraagt nog even door en wil weten of Önal wél in de basis had gestaan als hij op tijd was geweest. "Ik maak me doordeweeks niet zo heel erg druk", legt Schreuder daarop eerst uit. "Dat moet de groep met elkaar oplossen. Als het te erg wordt, dan moet ik zelf ingrijpen. Op de wedstrijddag, als je hier om 13.30 uur moet zijn, dat is toch een mooie tijd? Ja, hij was anders wel begonnen. Uiteindelijk gaat hij er goed mee om. Hij weet hoe we het doen, zo moeilijk is het niet. Als het fluitje gaat is hij gewoon weer speler van ons en zal hij gewoon zijn best doen als hij erin komt."

➡️ Meer Eredivisie nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
NEC - Twente

N.E.C.
16:45
FC Twente
Vandaag om 16:45
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Basar Önal

Basar Önal
N.E.C.
Team: NEC
Leeftijd: 21 jaar (6 jul. 2004)
Positie: AM, A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
NEC
6
2
2025/2026
NEC
0
0
2024/2025
NEC
34
1
2023/2024
De Graafschap
32
9

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
AZ
8
5
15
5
Groningen
8
3
15
6
NEC
8
8
13
7
Twente
8
3
13
8
Fortuna
8
1
13

Complete Stand

