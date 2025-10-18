vindt zichzelf zaterdagmiddag terug op de reservebank van NEC, dat het in eigen huis opneemt tegen FC Twente. Trainer Dick Schreuder opteert voor Virgil Misidjan en komt voor de camera's van ESPN met een duidelijke verklaring: Önal kwam op de wedstrijddag te laat.

Verslaggever Pascal Kamperman vraagt Schreuder voor de wedstrijd waarom Misidjan tegen Twente de voorkeur krijgt. "Dat was simpel, Önal was te laat. Wanneer? Hij was vandaag te laat, dus daarom start hij niet", legt de trainer uit. Kamperman stipt aan dat er veel files rondom het Goffertstadion staan, waardoor de aftrap van het duel tussen NEC en Twente zelfs met een kwartier is uitgesteld. "Daar kan ik ook niets aan doen. Ik was op tijd hierzo", reageert de trainer.

Kamperman vraagt nog even door en wil weten of Önal wél in de basis had gestaan als hij op tijd was geweest. "Ik maak me doordeweeks niet zo heel erg druk", legt Schreuder daarop eerst uit. "Dat moet de groep met elkaar oplossen. Als het te erg wordt, dan moet ik zelf ingrijpen. Op de wedstrijddag, als je hier om 13.30 uur moet zijn, dat is toch een mooie tijd? Ja, hij was anders wel begonnen. Uiteindelijk gaat hij er goed mee om. Hij weet hoe we het doen, zo moeilijk is het niet. Als het fluitje gaat is hij gewoon weer speler van ons en zal hij gewoon zijn best doen als hij erin komt."