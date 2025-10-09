Malen openhartig over reserverol bij Oranje: 'In het leven krijg je niet alles wat je wilt'

vraagt zich weleens af wat hij nodig heeft om een vaste basisspeler te worden van het Nederlands elftal. De 26-jarige aanvaller is bij Oranje vaker invaller dan basisspeler, toch lonkt tegen Malta een basisplaats voor de spits annex buitenspeler.

Memphis Depay sloot later aan bij het trainingskamp van het Nederlands elftal vanwege een gestolen paspoort. Bondscoach Ronald Koeman liet al weten dat dit consequenties had voor de speelminuten van de spits tegen Malta. Bovendien raakte Mexx Meerdink geblesseerd op de training, terwijl de keuzeheer in Wout Weghorst geen eerste spits ziet. De kans is dan ook zeer groot dat Malen als diepste spits gaat spelen.

Het is voor Malen geen onbekende positie. "Bij PSV heb ik ook op die positie gespeeld, maar door keuzes van de trainers ben ik daarna aan de zijkanten terechtgekomen", vertelt hij tegenover De Telegraaf. "Als je het daar goed doet en het team een andere goede spits heeft, dan is er geen reden om dat te wijzigen. Maar ik denk dat ik in het verleden heb laten zien dat ik me comfortabel voel in de spits en daar ook prima kan spelen. Dat doe ik bij Aston Villa nu ook. Al is dat in een twee-spitsen-systeem.”

Malen speelde vooralsnog 45 interlands voor het Nederlands elftal en is vaker trefzeker als invaller dan als basisspeler: in 720 minuten als invaller maakte de aanvaller tien treffers, terwijl hij in de 1.248 minuten als basisspeler slechts eenmaal tot scoren wist te komen. "Ik heb geen idee hoe dat kan", reageert hij. "Maar ik denk dat het wel betekent dat ik mentaal sterk ben, want natuurlijk is het niet leuk om op de bank te zitten en ben je weleens teleurgesteld. Maar als je niet speelt, dan moet je klaarstaan om je medespelers en het team te helpen. Ik denk dat dit me tot nu toe goed is gelukt.”

Malen zou dus met recht een 'game changer' genoemd kunnen worden. Toch frustreert het de rechtspoot niet dat hij vaker invaller is geweest dan basisspeler. "Natuurlijk wil je soms meer spelen, maar in het leven krijg je nu eenmaal niet alles wat je wilt. En dus probeer ik er anders naar te kijken. Ik wil er zo mentaal sterk in staan dat ik ook tijdens mijn invalbeurten statistieken kan neerzetten. Op die mentaliteit ben ik wel trots, omdat ik in staat blijk dingen te kunnen veranderen", vervolgt hij.

Is Malen de ideale invaller?

Met zijn cijfers zou een bondscoach hem desalniettemin wel als de ideale invaller kunnen zien. "Dat hoop ik niet, want ik wil gewoon voetballen", erkent hij. Soms ben ik er wel mee bezig en denk ik erover na wat er nodig is om in het Nederlands elftal een vaste basisspeler te worden. Maar tegelijkertijd denk ik dat het nog steeds het belangrijkste is dat ik het goed doe bij mijn club."

Malen droomt van WK

De komende interlandperiode kan het Nederlands elftal goede zaken doen in de strijd om een WK-ticket. Malen droomt stiekem al van het eindtoernooi in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. "Een WK is iets ultiems, heel speciaal. Dat wil ik meemaken", erkent de spits, die het WK 2022 in Qatar miste omdat toenmalig bondscoach Louis van Gaal op het laatst een streep zette door zijn naam. "Dat was geen leuk moment in mijn carrière. Maar ik wil niet te veel terugkijken. Het is wat het is. Ik moet nu gewoon week in week uit presteren. Het is mooi dat de bondscoach vertrouwen in me heeft, maar ik moet het zelf verdienen om mee te mogen", besluit hij.