De kans bestaat dat Brentford zich komende winter opnieuw gaat melden bij PSV voor , aldus Voetbal International. De club uit de Premier League was afgelopen zomer ook al concreet voor de middenvelder, en legde zelfs een bod neer in Eindhoven, maar doordat het voorstel te laat kwam werd het van tafel geveegd.

Brentford hoopte zich in de slotfase van de transferperiode nog te versterken met Veerman. De Engelse club klopte met een bod van 27 miljoen euro aan bij PSV voor de 26-jarige middenvelder, die nog een contract tot medio 2028 heeft in het Philips Stadion. Eind augustus kwam naar buiten dat Veerman een persoonlijk akkoord had bereikt met Brentford, maar PSV was niet van plan om verder te onderhandelen.

Artikel gaat verder onder video

Veerman wilde graag de overstap maken naar Brentford, mede omdat hij al drieënhalf jaar bij PSV speelt. Zijn teleurstelling stak hij dan ook niet onder stoelen of banken in een gesprek met de directie. "Ik heb gezegd dat ik het jammer vind dat ik de stap niet heb kunnen maken. Maar aan de andere kant, we spelen hele mooie Champions League-wedstrijden. Dan moet ik me daar maar voor klaarmaken. Volgens mij gaat dat niet zo moeilijk worden", liet de middenvelder destijds weten.

De zestienvoudig Oranje-international is dus nog altijd contractspeler van PSV. "Na meerdere transfertegenslagen hoopt Veerman alsnog een keer te vertrekken", klinkt het in VI. "De kans is zonder meer aanwezig dat Brentford zich deze winter opnieuw meldt in Eindhoven voor Veerman." Wordt drie keer dan scheepsrecht voor de middenvelder, die in de zomer van 2024 in de belangstelling stond van onder meer Olympique Marseille en Brighton & Hove Albion?

