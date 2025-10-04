Van der Vaart dreigt baan te verliezen, maar weet zelf van niets

Rafael van der Vaart wordt live in RTL Tonight verrast door een opmerking van Renze Klamer. De presentator haalt een interview met Xander van der Wulp in Voetbal International aan, waarin het Hoofd Sport van de NOS openlijk speculeert over een einde aan Studio Voetbal, de talkshow op NPO1 waarin Van der Vaart regelmatig verschijnt.

Medio september meldde kijkcijfergoeroe Tina Nijkamp al in haar podcast dat de kans groot is dat Studio Voetbal gaat verdwijnen in de vorm zoals we die nu kennen. De kijkcijfers lopen steeds verder terug, zo stemden in de zondag voorafgaand aan de bewuste aflevering van Tina's TV Update slechts 327.000 mensen af op de talkshow, die wordt gepresenteerd door Sjoerd van Ramshorst. "De vraag is niet of, maar wanneer het programma verplaatst gaat worden naar NPO3 of alleen op NPO Start te zien zal zijn. Zulke lage scores zijn voor NPO1 niet langer houdbaar", sprak Nijkamp onheilspellend..

Artikel gaat verder onder video

Van der Wulp zegt deze week in het bewuste VI-interview dat er al wordt nagedacht over een nieuwe vorm, mogelijk een programma waarin de samenvattingen van de Eredivisie en de analyses van Studio Voetbal allebei te zien zijn. "Door bezuinigingen bij de publieke omroep is er natuurlijk een enorme focus op die dure voetbalrechten. Maar ook op Studio Voetbal: heeft dat nog toekomst, of moet je dat juist integreren in één programma à la Match of the Day? Dat soort gedachten zijn er wel, maar die zijn nog niet concreet", aldus de voormalig politiek verslaggever.

Van der Vaart schuift vrijdagavond aan bij RTL Tonight en wordt door Klamer eerst gevraagd naar zijn mening over de eerste oproep voor het Nederlands elftal die AZ-spits Mexx Meerdink eerder op de dag ontving. "Ja Rafael, we doen hier maar vast een beetje Studio Voetbal, want ik las dat dat binnenkort weleens kan verdwijnen", zegt Klamer erbij. Van der Vaart reageert verbaasd: "Wat? Nee, dat heb ik niet gelezen." De presentator legt vervolgens uit wat Van der Wulp gezegd heeft. "Het is mij niet verteld, maar dat lijkt mij heel onverstandig. Was hij dronken, ofzo?", grapt Van der Vaart. "Ik weet van niks. En ik geloof, zolang ik er zit, komt het wel goed", besluit de oud-international.

