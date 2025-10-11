Live voetbal

'Memphis wijst megabod af en weigert stuntdeal Santos Laguna'

Memphis Depay viert zijn winnende treffer bij Corinthians tegen Palmeiras
Luuk van Grinsven
11 oktober 2025, 16:00

Memphis Depay heeft een lucratieve aanbieding van Santos Laguna uit Mexico naast zich neergelegd, meldt het Braziliaanse RTI Esporte. De Mexicaanse club wilde ver gaan om de Nederlander binnen te halen en zou een tekengeld van 8,4 miljoen euro hebben geboden.

Santos Laguna zoekt voor komend seizoen versterking met een grote naam en zag in Depay een droomkandidaat. De nummer zestien van de Mexicaanse competitie hoopte dat de Oranje-topscorer niet alleen op het veld, maar ook commercieel waarde zou toevoegen, bijvoorbeeld via shirtverkoop.

Om Depay te overtuigen, zou Santos Laguna ruimte hebben gemaakt in het salarishuis en een maandloon van circa acht ton hebben klaarliggen. Bij zijn huidige club Corinthians verdient Depay volgens RTI Esporte iets meer dan zes ton per maand.

De 30-jarige aanvaller staat echter niet open voor een overstap naar Mexico. Hij wil Corinthians alleen verlaten voor een terugkeer naar Europa. Depay ligt in Brazilië nog tot eind 2026 vast.

