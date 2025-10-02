Live voetbal 1

Unai Emery verschijnt bij Ziggo Sport, maar wordt belachelijk gemaakt door Hélène Hendriks

Helene Hendriks Unai Emery
Foto: © Ziggo Sport
Demen Bülbül
2 oktober 2025, 20:42

Een opmerkelijk interview van Unai Emery voorafgaand aan het Europa League-duel tussen Feyenoord en Aston Villa donderdagavond. Het onsamenhangende verhaal dat de Spaanse coach van Aston Villa afstak over de reserverol van Donyell Malen in De Kuip, werd meteen geridiculiseerd door onder anderen Hélène Hendriks.

Emery verscheen donderdagavond vlak voor de aftrap van Feyenoord - Aston Villa voor de camera van Ziggo Sport. Hij kreeg van Vahle de vraag ‘waarom Malen nou eigenlijk niet speelt’. Hij antwoordde met: “We moeten competitief zijn voor negentig minuten. De spelers die in de basis beginnen, hebben die verantwoordelijkheid. En de spelers die op de bank beginnen, hebben de verantwoordelijk daarna om de wedstrijd te winnen, om ons te helpen en om met hun kwaliteiten te spelen conform ons wedstrijdplan.”

“Is dat een stap die Donyell moet maken om meer minuten te mogen maken?”, luidde de vervolgvraag van Vahle.

Emery reageerde met: “Ik ben blij met hem!”

Vervolgens werd er geschakeld naar de analisten langs het veld, Youri Mulder en Kees van Wonderen, en presentatrice Hendriks. “Vertaal jij het even? Haha”, vroeg Mulder gekscherend en goed hoorbaar lachend aan Hendriks.

Hendriks moest ook gniffelen. “Ja, vertaal jij het even…”, herhaalde zij Mulders woorden. De presentatrice vervolgde: “Het is bijna niet te… Nee, hè?”

Mulder: “Volgens mij komt het er een beetje op neer dat Malen echt een hele goede invaller is. Dat heeft hij bij het Nederlands elftal ook wel laten zien. Dus je kunt wel even goed doorschakelen.”

Unai Emery

Unai Emery
Aston Villa
Team: Aston Villa
Functie: Coach
Leeftijd: 53 jaar (3 nov. 1971)

