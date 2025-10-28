is de enige PSV-middenvelder die het in zich heeft om te slagen in de Premier League, zo stelt René van der Gijp in de podcast KieftJansenEgmondGijp. De 24-jarige PSV'er beschikt volgens de oud-voetballer over de 'power' die nodig is om zich staande te houden in de Engelse competitie, een kwaliteit waar het bij zijn ploeggenoten en juist aan ontbreekt.

Saibari kroonde zich afgelopen zondag tot de grote uitblinker van de Eredivisietopper tussen Feyenoord en PSV (2-3). De middenvelder maakte alle drie de doelpunten van de Eindhovenaren, die door de zege in De Kuip in punten gelijk komen met de Rotterdamse koploper. Saibari is de laatste weken sowieso goed op dreef: in de Champions League was hij namens PSV belangrijk met de gelijkmaker tegen Bayer Leverkusen (1-1) en droeg hij met een treffer bij aan de eclatante zege op Italiaans kampioen Napoli (6-2). Tussendoor kwam hij in de Eredivisie ook tot scoren tegen Ajax (2-2), Excelsior (1-2) en PEC Zwolle (0-4).

"Toen ik anderhalf jaar geleden zei dat Saibari de enige van PSV is die bij Arsenal eindigt, begon iedereen over Fortuna Sittard", zegt Van der Gijp in de podcast die hij met Wim Kieft, Rob Jansen en Michel van Egmond maakt. "Het ging mij er helemaal niet om hoe hij toen voetbalde, hoor. Het ging mij meer om de power die hij heeft, die had hij toen ook al. Er slaagde wel iets minder, maar met de power die hij heeft kan hij slagen in Engeland. Daar lopen allemaal van dat soort types op het middenveld, waar hij zich tegen kan verweren. Daar kan Joey Veerman zich niet tegen verweren, daar kan Jerdy Schouten zich niet tegen verweren", aldus Van der Gijp.

Wim Kieft onderschrijft die laatste stelling: "Dat gaat te snel en te hard. Ik vond Saibari altijd een beetje een flegmatieke jongen, maar je moet het pakken op een gegeven moment. Die overtuiging hebben dat je écht daadwerkelijk goed bent en denken: 'Dit is mijn moment, ik kan het'. Dan moet je je gaan onderscheiden en niet zo bescheiden doen om in dienst van een Guus Til te spelen, bij wijze van spreken", aldus Kieft.