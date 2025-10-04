Live voetbal

Van der Vaart verwacht ontslag ‘vriend’ Heitinga, Renze: ‘Weet je dat al?’

Rafael van der Vaart praat over John Heitinga bij RTL Tonight
Luuk van Grinsven
4 oktober 2025, 10:02

Rafael van der Vaart denkt dat John Heitinga ontslagen gaat worden bij Ajax, zo vertelt hij tegenover Renze Klamer in RTL Tonight. De oud-middenvelder vindt zijn voormalig ploeggenoot een goede trainer, maar wijst naar het spelersmateriaal. Presenator Klamer wil weten of Van der Vaart niet stiekem meer weet over de perikelen rondom de oefenmeester.

“Is Heitinga binnenkort nog trainer van Ajax?”, vraagt Klamer aan de oud-Ajacied. “Ik hoop het wel, maar ik denk het niet. Ze spelen zo slecht. Johnny is natuurlijk een vriend van me, maar je moet kritisch zijn: het is echt niet om aan te gluren”, reageert Van der Vaart.

“Jij zegt: ik denk van niet. Weet je dat al?”, breekt de presentator van RTL Tonight in. Van der Vaart heeft geen inside information: “Nee, nee. Ik weet van niks. We hebben geen contact. Ik wil onafhankelijk zijn. Ook omdat ik niet onafhankelijk ben omdat ik heel veel van Ajax ben. Nee, ik wil daar niks van weten”, zegt de voormalig middenvelder.

Volgens Van der Vaart is Heitinga wel degelijk een ‘goede trainer’. “Alleen: je moet wel goede spelers hebben. Kijk: tegen Olympique Marseille kun je verliezen. Niet met 4-0, maar je kunt die wedstrijd verliezen. Maar tegen NAC Breda met 2-1 winnen en helemaal weggespeeld worden, vind ik echt een schande.”

Klamer stelt dat een ontslag van de Ajax-trainer terecht zou zijn. “Nee, ík zou hem niet ontslaan. Ik zou hem de tijd geven. Laat maar zien dat je het kunt draaien, dat is aan hem”, antwoordt Van der Vaart daarop.

Copa
2.181 Reacties
753 Dagen lid
22.782 Likes
Copa
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Nee, onzin. twee posities aanpassen binnen het beschikbare materiaal.. Als Kroes de KNVB niet had gevraagd om een gemakkelijk programma voor Feyenoord samen te stellen dan had ook Feyenoord, net als Ajax en Psv er minder goed voorgestaan.. Europees zijn ze alle drie ver beneden peil, net als Az trouwens. Ik moet wel erbij zeggen dat Feyenoord verder is dan beide concurrenten, maar de weg is nog heel lang en bedenk eens wat er zou zijn gebeurd als Psv afgelopen seizoen, na heel heel veel commentaar op het slechte spel en veel punt verlies vanaf januari? Bosz had ontslagen. Kroes zou met van Gaal (en Blind?) eens echt om de tafel moeten gaan zitten

ERIMIR
3.725 Reacties
454 Dagen lid
38.160 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Van der Vaart heeft geen gelijk als die zegt dat Heitinga een goede trainer is en geen goede spelers heeft. Heitinga heeft wel goede spelers in zijn selectie om een goed elftal neer te zetten, maar heeft tot nu toe tactische fouten fouten gemaakt door verkeerde spelers op te stellen en deze nog eens op de verkeerde plekken neer te zetten.

John Heitinga

John Heitinga
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 41 jaar (15 nov. 1983)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
7
11
19
2
PSV
7
10
16
3
Ajax
7
7
15
4
Groningen
8
3
15
5
NEC
7
8
12

Complete Stand

