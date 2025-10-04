Van der Vaart verwacht ontslag ‘vriend’ Heitinga, Renze: ‘Weet je dat al?’

Rafael van der Vaart denkt dat John Heitinga ontslagen gaat worden bij Ajax, zo vertelt hij tegenover Renze Klamer in RTL Tonight. De oud-middenvelder vindt zijn voormalig ploeggenoot een goede trainer, maar wijst naar het spelersmateriaal. Presenator Klamer wil weten of Van der Vaart niet stiekem meer weet over de perikelen rondom de oefenmeester.

“Is Heitinga binnenkort nog trainer van Ajax?”, vraagt Klamer aan de oud-Ajacied. “Ik hoop het wel, maar ik denk het niet. Ze spelen zo slecht. Johnny is natuurlijk een vriend van me, maar je moet kritisch zijn: het is echt niet om aan te gluren”, reageert Van der Vaart.

“Jij zegt: ik denk van niet. Weet je dat al?”, breekt de presentator van RTL Tonight in. Van der Vaart heeft geen inside information: “Nee, nee. Ik weet van niks. We hebben geen contact. Ik wil onafhankelijk zijn. Ook omdat ik niet onafhankelijk ben omdat ik heel veel van Ajax ben. Nee, ik wil daar niks van weten”, zegt de voormalig middenvelder.

Volgens Van der Vaart is Heitinga wel degelijk een ‘goede trainer’. “Alleen: je moet wel goede spelers hebben. Kijk: tegen Olympique Marseille kun je verliezen. Niet met 4-0, maar je kunt die wedstrijd verliezen. Maar tegen NAC Breda met 2-1 winnen en helemaal weggespeeld worden, vind ik echt een schande.”

Klamer stelt dat een ontslag van de Ajax-trainer terecht zou zijn. “Nee, ík zou hem niet ontslaan. Ik zou hem de tijd geven. Laat maar zien dat je het kunt draaien, dat is aan hem”, antwoordt Van der Vaart daarop.