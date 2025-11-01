Live voetbal

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Smal en Steijn vervangen Bos en Targhalline

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Smal en Steijn vervangen Bos en Targhalline
Foto: © Imago
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
1 november 2025, 07:55   Bijgewerkt: 31 oktober 2025, 23:15

Sem Steijn keert zaterdagavond naar verwachting terug in de basisopstelling bij Feyenoord, dat in De Kuip aantreedt tegen FC Volendam. De aanvoerder werd vorige week tegen PSV nog op de bank gehouden door trainer Robin van Persie, maar keert volgens 1908.nl mede door de blessure van Oussama Targhalline terug in het elftal. 

Van Persie bracht vrijdag tijdens zijn persconferentie vervelend nieuws uit de Feyenoord-ziekenboeg. Behalve Targhalline is in de persoon van Jordan Bos namelijk nóg een basisspeler van de verloren topper tegen PSV (2-3) voorlopig uitgeschakeld. Daarnaast heeft ook tweede doelman Justin Bijlow (opnieuw) een kwetsuur opgelopen en is ook zijn collega-keeper Ruud Bossin niet beschikbaar. Datzelfde geldt voor Jaden Slory en de langer geblesseerden Gernot Trauner, Thomas Beelen, Jakub Moder en Malcom Jeng.

Twee nieuwe namen

Timon Wellenreuther verdedigt zaterdagavond naar verwachting opnieuw het doel van Feyenoord. Voor de Duitser zullen Anel Ahmedhodzic en Tsuyoshi Watanabe opnieuw het centrum van de verdediging vormen. Op de rechtsbackpositie behoudt Givairo Read (die deze week werd gelinkt aan Bayern München) zijn basisplaats, terwijl oud-Volendammer Gijs Smal de vervanger van Bos aan de linkerkant lijkt te worden. 

Feyenoord-aanval ongewijzigd

Op het middenveld behouden Luciano Valente en In-beom Hwang naar verwachting hun basisplaats en keert Steijn ten koste van de onfortuinlijke Targhalline terug in het elftal. Voorin dezelfde drie als tegen PSV: Anis Hadj Moussa, Eredivisietopscorer Ayase Ueda en Leo Sauer. 

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Ahmedhodzic, Watanabe, Smal; Valente, Hwang, Steijn; Hadj Moussa, Ueda, Sauer

  Gisteren, 22:59
  Gisteren, 22:25
  Gisteren, 21:59
