Vermoedelijke opstelling PSV: Bosz houdt Pepi op de bank tegen Fortuna Sittard

31 oktober 2025, 08:55

PSV neemt het vrijdagavond om 20.00 uur in de Eredivisie op tegen Fortuna Sittard. Trainer Peter Bosz heeft voor het competitietreffen met de Limburgers de beschikking over een nagenoeg fitte selectie. Wel heeft de oefenmeester een moeilijke knoop om door te hakken: keert de fitte Ricardo Pepi terug in de basis? Naar alle waarschijnlijkheid houdt Bosz vast aan Guus Til als gelegenheidsspits.

De Eindhovenaren begonnen moeizaam aan het seizoen en leden onder meer een pijnlijke 0-2 nederlaag tegen het gepromoveerde Telstar. De voorbije weken is de ploeg van Bosz op stoom geraakt, met onder meer een knappe 6-2 overwinning op Napoli in de Champions League en een 2-3 winst in de topper tegen Feyenoord. Vrijdagavond wacht de nieuwe koploper van de Eredivisie de volgende wedstrijd tegen Fortuna Sittard. PSV komt vanavond al in actie vanwege de Champions League-verplichtingen van komende dinsdag in Griekenland tegen Olympiakos.

In het Philips Stadion zal Matej Kovar het Eindhovense doel weer verdedigen. De defensie bestaat naar alle waarschijnlijkheid uit Sergiño Dest, Jerdy Schouten, Yarek Gasiorowski en Anass Salah-Eddine. Schouten is van origine een middenvelder, maar vervult de rol van centrale verdediger de laatste wedstrijden met verve. Dit lijkt voor Bosz dan ook reden genoeg om vast te houden aan hem in het hart van de defensie.

Mauro Júnior krijgt mogelijk opnieuw een plek als controleur op het middenveld, naast spelbepaler Joey Veerman en de in een bloedvorm verkerende Ismael Saibari. De Marokkaanse middenvelder was in de voorbije zeven wedstrijden goed voor acht doelpunten en één assist. Voorin heeft Bosz de lastigste beslissing om te nemen: keert Pepi terug in de basis? De Amerikaanse spits kan in de basis beginnen, zo erkende de oefenmeester. Het lijkt echter aannemelijk dat Bosz gewoon vasthoudt aan Guus Til in de punt van de aanval. De flanken zullen bezet worden door Dennis Man en Ivan Perisic.

Vermoedelijke opstelling PSV: Kovar; Dest, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine; Mauro Júnior, Veerman, Saibari; Man, Til, Perisic

Welk resultaat verwacht jij bij PSV - Fortuna Sittard?

46 stemmen

