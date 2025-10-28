Live voetbal

Derksen vertelt over scheidsrechterscarrière van Maurice de Hond: ‘Hij is kapotgemaakt’

Demen Bülbül
28 oktober 2025, 07:25

Maurice de Hond maakt tegenwoordig vooral naam als opiniepeiler, maar kende ook een verdienstelijke carrière in de voetballerij. Johan Derksen vertelt maandagavond in Vandaag Inside over de scheidsrechtersloopbaan van De Hond.

“Ik heb Maurice nog geïnterviewd als scheidsrechter”, memoreert Derksen, voormalig journalist en hoofdredacteur van Voetbal International. De Hond was van 1969 tot 2021 KNVB-scheidsrechter. Hij floot naar eigen zeggen bijna 1000 wedstrijden: 40 in het betaald voetbal (tussen 1979 en 1981) en de rest in het amateurvoetbal. Zijn laatste duel als arbiter was op 10 oktober 2020 in de 4e klasse van de KNVB.

Volgens Derksen was De Hond ‘een goede scheidsrechter’. De analist zag echter één euvel bij de oud-leidsman: “Amsterdammer en babbels. Het was slechts een kwestie van tijd voordat hij Ajax - Feyenoord zou fluiten… Hij floot ook goed, hoor. Maar Leo van der Kroft, de scheidsrechtersbaas, vond hem een arrogante jongen met een te grote mond. Die heeft hem echt kapotgemaakt. Die heeft zich daar heel gemeen gedragen, om die jongen gewoon weg te zetten. Hij stond hem niet aan.”

Valentijn Driessen omschrijft de stijl van De Hond als scheidsrechter als ‘heel consequent’. “Geel is geel. En hij bleef dan gele kaarten geven. Dan had hij gewoon acht of negen gele kaarten in een wedstrijd”, zegt de journalist van De Telegraaf.

