Oscar Gloukh openhartig: 'De wissels waren soms moeilijk te accepteren'

Oscar Gloukh in actie namens Ajax
Foto: © Imago
20 november 2025, 12:27

Oscar Gloukh erkent dat hij het moeilijk te accepteren vond dat John Heitinga hem meermaals vroegtijdig naar de kant haalde. Het heeft er mede aan bijgedragen dat de Israëlische smaakmaker een moeizame start heeft bij Ajax.

Gloukh maakte afgelopen zomer voor 14,75 miljoen euro, een transfersom die via variabelen nog op kan lopen tot 17,25 miljoen euro, de overstap van Red Bull Salzburg naar Ajax. Het begin van de 21-jarige aanvallende middenvelder in de hoofdstad is vooralsnog moeizaam. Tot dusver speelde Gloukh zestien officiële wedstrijden voor Ajax, waarin hij viermaal trefzeker was en twee assists gaf.

In de eerste maanden bij Ajax werd Gloukh door Heitinga enkele malen vroegtijdig naar de kant gehaald. "Soms waren de wissels moeilijk te accepteren,” geeft Gloukh toe in gesprek met Ajax Life. "Tegen Chelsea FC wist ik na die rode kaart voor Kenneth Taylor meteen dat ik eruit zou gaan. Natuurlijk wil je jezelf laten zien in de Champions League, dus dat is dan een tegenvaller. Maar de trainer heeft het me na afloop uitgelegd. Uiteindelijk gaat het niet om mij, maar om het team.”

Gloukh beseft echter dat zijn spel in het Ajax-shirt nog te grillig is. "Ik tekende pas in augustus en moest verloren tijd inhalen. De eerste zes weken van de competitie waren als het ware mijn voorbereiding", erkent de Israëliër. "Mensen die vinden dat ik een week later in de eerste wedstrijd tegen Telstar zoekende was, moet ik dus gelijk geven. Als je weet wat iemand wil of hoe hij speelt, is het een stuk eenvoudiger. Ik moest iedereen nog leren kennen, terwijl in die periode al wel resultaten werden geëist. Ik moet eerlijk zeggen dat de eredivisie me verrast. Zelfs de kleine clubs spelen goed voetbal. Er is voor ons nog geen makkelijke wedstrijd geweest.”

Gloukh genoot van De Jong en Tadic

Dat Gloukh ooit voor Ajax uit zou komen was voorbestemd, zo erkent hij. "Vanwege het verleden en de Joodse achtergrond is de verwantschap groot. Daarom is het zo bijzonder dat ik er nu deel van kan uitmaken. Als kind volgde ik alles. Vooral het seizoen waarin ze de halve finale van de Champions League haalde, maakte veel indruk", blikt de tweebenige middenvelder terug. "“Ik genoot van Frenkie de Jong en hield van de stijl van Dusan Tadic. Alle grote spelers maakten daarna de stap naar Europese topclubs. Die droom had ik ook. Ik wist niet wanneer, maar wel dat ik hier ooit zou willen spelen. Het was altijd Ajax", besluit Gloukh.

