AZ kan langere tijd niet beschikken over Jordy Clasie

Jordy Clasie
Foto: © Imago/realtimes
Dominic Mostert
21 november 2025, 13:01

AZ moet Jordy Clasie voorlopig missen. De aanvoerder heeft een operatie ondergaan aan zijn enkel, waardoor hij voorlopig uit de roulatie is. Clasie miste al de afgelopen zes officiële wedstrijden van AZ door het blessureleed.

"Jordy heeft een operatie gehad, dat is minder goed nieuws", zegt trainer Maarten Martens via de officiële kanalen van AZ. "Het is een vergelijkbare blessure als die van Denso (Kasius, red.). Dat zijn jongens die we langer kwijt zijn en dat vergt wel je aandacht tijdens deze periode natuurlijk."

Tegenover de afwezigheid van Clasie staat de terugkeer van Peer Koopmeiners, Dave Kwakman en Matej Sin in de wedstrijdselectie voor het uitduel met sc Heerenveen van zondag. Zij hadden voor de interlandperiode te maken met blessures.

Clasie geplaagd door blessures

Clasie wordt gezien als absolute sterkhouder van de Alkmaarders en zijn naam is de laatste tijd ook weleens gevallen als oplossing voor het dolende Ajax. Blessures vormen al enkele jaren een probleem voor Clasie.

Zonder die blessures had Clasie 'heel ver' kunnen komen in zijn carrière, stelde ESPN-analist Karim El Ahmadi vorige maand al in gesprek met De Volkskrant. "Hij is een perfecte speler voor in de Spaanse subtop. Zo’n complete defensieve middenvelder zie je niet veel en momenteel in de Eredivisie al helemaal niet."

Volgens El Ahmadi past Clasie overal. "Bij PSV; Jerdy Schouten mist zijn dieptepassing, Joey Veerman zijn agressiviteit. En bij Feyenoord; Quinten Timber ontbeert zijn positionering en rust, Luciano Valente zijn ervaring. Hij is uniek in het bepalen van het tempo. Als hij er niet bij is zie je dat het bij AZ veel onrustiger is."

