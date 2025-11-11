Live voetbal

Björn Kuipers: ‘Chelsea - PSG was de slechtste wedstrijd uit mijn carrière’

Foto: © Imago
11 november 2025, 20:02

Oud-topscheidsrechter Björn Kuipers vertelt dinsdag openhartig over zijn carrière. De in 2021 afgezwaaide arbiter vertelt eerlijk over ‘de slechtste wedstrijd’ uit zijn roemrijke loopbaan.

Kuipers schuift dinsdag aan in het radioprogramma De Perstribune van Omroep Max op Radio 1. Presentatrice Margreet Reijntjes vraagt de oud-scheidsrechter naar de slechtst gefloten wedstrijd uit zijn carrière. Kuipers noemt Chelsea – Paris-Saint Germain, een returnwedstrijd in de achtste finales van de Champions League in het seizoen 2014/15.

Kuipers gaf in die wedstrijd na een halfuur voetballen een rode kaart aan PSG-sterspeler Zlatan Ibrahimovic, een beslissing die hij nu onjuist noemt. Daarnaast benoemt hij dat hij ‘twee rode kaarten in die wedstrijd miste’. “Dan ben je direct de kop van jut”, zegt Kuipers nu.

Kuipers herinnert zich goed dat hij na afloop veel over zich heen kreeg. “Ik ga me dan niet verstoppen. Ik reed direct vanaf het vliegveld de volgende morgen naar de winkel (Kuipers is manager bij supermarktketen Jumbo, red.). Klanten zeiden dan direct tegen me dat ik er een potje van had gemaakt.”

“Ik kon dan alleen maar zeggen dat ze gelijk hadden, we hadden er ook een potje van gemaakt”, beseft Kuipers. “Soms heb je wedstrijden ertussen dat het gewoon niet goed gaat. “Direct na afloop belde scheidsrechtersbaas Pierluiigi Collina me. Hij vroeg wat er in hemelsnaam gebeurd was. Hij meldde vervolgens direct dat ik dat seizoen geen wedstrijd meer zou fluiten in Europa. Zo gaat dat nu eenmaal: dat is topsport.”

