Peter Bosz heeft vrijdagavond, na afloop van de wedstrijd tussen PSV en Fortuna Sittard (5-2), uitleg gegeven over de wissel van . De verdediger bleef na rust achter in de kleedkamer, omdat hij zich niet goed voelde en moest overgeven.

Voor Salah-Eddine zat de wedstrijd tegen Fortuna er vrijdag na 45 minuten op. De verdediger speelde alleen de eerste helft en werd vervangen door Ryan Flamingo. De linksback voelde zich niet lekker: “Hij moest overgeven in de rust. Dus we hebben hem gewisseld.”, vertelt Bosz na afloop op de persconferentie.

De oefenmeester maakt zich geen zorgen over aankomende dinsdag, als PSV het in de Champions League opneemt tegen Olympiakos. “Nee joh, ben je gek. Als er een derde helft was geweest, had hij kunnen spelen denk ik”, aldus Bosz.

PSV rekende vrijdagavond probleemloos af met Fortuna Sittard. De Eindhovenaren stonden vóór rust al op een 3-0-voorsprong door doelpunten van Ismael Saibari (twee) en Dennis Man. Na rust kwam Fortuna terug in de wedstrijd, maar liep PSV toch weer uit. De eindstand werd uiteindelijke bepaald door Guus Til: 5-2.