Peter Bosz heeft vrijdagavond, na afloop van de wedstrijd tussen PSV en Fortuna Sittard (5-2), uitleg gegeven over de wissel van Anass Salah-Eddine. De verdediger bleef na rust achter in de kleedkamer, omdat hij zich niet goed voelde en moest overgeven.

Voor Salah-Eddine zat de wedstrijd tegen Fortuna er vrijdag na 45 minuten op. De verdediger speelde alleen de eerste helft en werd vervangen door Ryan Flamingo. De linksback voelde zich niet lekker: “Hij moest overgeven in de rust. Dus we hebben hem gewisseld.”, vertelt Bosz na afloop op de persconferentie.

De oefenmeester maakt zich geen zorgen over aankomende dinsdag, als PSV het in de Champions League opneemt tegen Olympiakos. “Nee joh, ben je gek. Als er een derde helft was geweest, had hij kunnen spelen denk ik”, aldus Bosz.

PSV rekende vrijdagavond probleemloos af met Fortuna Sittard. De Eindhovenaren stonden vóór rust al op een 3-0-voorsprong door doelpunten van Ismael Saibari (twee) en Dennis Man. Na rust kwam Fortuna terug in de wedstrijd, maar liep PSV toch weer uit. De eindstand werd uiteindelijke bepaald door Guus Til: 5-2.

PSV - Fortuna

PSV
5 - 2
Fortuna Sittard
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Peter Bosz

Peter Bosz
PSV
Team: PSV
Functie: Coach
Leeftijd: 61 jaar (21 nov. 1963)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
11
19
28
2
Feyenoord
10
18
25
3
AZ
10
10
21
4
Ajax
10
6
19
5
Groningen
10
2
18

Complete Stand

