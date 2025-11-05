Live voetbal 2

Corinthians wil dat Memphis Depay luxe hotel verlaat vanwege hoge kosten

Memphis Depay bij Corinthians
Foto: © Imago
5 november 2025, 18:21   Bijgewerkt: 18:35

Memphis Depay heeft van Corinthians het vriendelijke verzoek gekregen om zijn luxe hotel in São Paulo te verlaten. Het luxueuze verblijf kost de Braziliaanse club namelijk tienduizenden euro’s per maand, en dat bedrag moet volgens voorzitter Osmar Stábile omlaag.

Dat meldt de Braziliaanse krant UOL Esporte. Volgens het medium verblijft Memphis in een hotel in de Braziliaanse hoofdstad, dat Corinthians maandelijks zo’n 40.000 euro kost. Dat bedrag ligt zo hoog vanwege de faciliteiten die de suite te bieden heeft. Memphis beschikt onder meer over een bodyguard, schoonmaker en privékok.

Daarnaast heeft de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal recht op een gepantserde auto met chauffeur en beveiliging. Dat is contractueel vastgelegd. De kosten lopen daardoor flink op voor Corinthians, dat hoopt de uitgaven te kunnen beperken, al is de vraag of dat gaat lukken.

Het is niet voor het eerst deze week dat Memphis in het nieuws is, want eerder deze week verkondigde de Braziliaanse influencer en lifestylejournalist Lary Simões dat de Oranje-international haar zwanger zou hebben gemaakt, waarna Memphis ieder contact zou hebben besloten te mijden.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

