Memphis Depay zit vast in Rio de Janeiro en kan niet terugkeren naar Corinthians

Memphis Depay bij Corinthians
Foto: © Imago
29 oktober 2025, 14:54

Memphis Depay heeft dinsdag een training van Corinthians gemist, zo meldt ESPN. De Nederlandse spits was in Rio de Janeiro en zit door noodweer vast in de Braziliaanse kuststad. Daardoor kon hij niet op tijd terugkeren naar São Paulo.

Corinthians beleefde zaterdag een succesvolle wedstrijd tegen EC Vitória, dat met 0-1 werd verslagen. De spelers kregen vervolgens twee dagen vrij en Depay maakte van de gelegenheid gebruik om vrienden in Rio de Janeiro te bezoeken. Door de slechte weersomstandigheden kon hij echter niet tijdig terugkeren naar de club, waardoor hij dinsdag de training miste.

Vooralsnog is het niet duidelijk wanneer Depay wel weer kan afreizen naar São Paulo. Zondag speelt Corinthians in eigen huis tegen Grêmio. De topscorer aller tijden van Oranje had van zijn club toestemming gekregen om per helikopter naar het trainingscomplex van Corinthians te vliegen en op het trainingsveld te landen. Door het noodweer in Rio de Janeiro kon de helikopter echter niet opstijgen.

Het is niet voor het eerst deze maand dat Depay het nieuws haalt in Brazilië. In het duel met Atlético Mineiro (1-0 winst) anderhalve week geleden kwam de aanvaller vlak voor rust in botsing met een tegenstander, die de bal vervolgens richting de Nederlander gooide. Depay reageerde hierop door te doen alsof hij de bal terug wilde gooien in het gezicht van zijn tegenstander, waarna hij met een brede glimlach wegliep.

